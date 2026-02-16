Así contaron el príncipe Guillermo y Kate Middleton a sus hijos el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en la bienvenida al presidente de Alemania por su visita de Estado a Reino Unido.

El 2024 fue el annus horribilis de la familia real británica. El diagnóstico de cáncer de Kate Middleton llegó en el mes de marzo, aunque todo comenzó en enero cuando se sometió a una cirugía abdominal tras la que "se consideró" que su condición "no era cancerosa". No obstante, meses después, inmersos en rumores, emitieron un comunicado.

"Las pruebas posteriores a la operación detectaron la presencia de un tumor maligno. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de dicho tratamiento", señaló entonces la princesa de Gales.

Ahora, Russell Myers, experto en realeza de The Mirror, publica el próximo 10 de marzo su libro William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story en el que, entre otros puntos, aborda cómo enfrentaron el diagnóstico los príncipes de Gales y cómo lo comunicaron a sus hijos, algo que fue fundamental en todo el proceso y que condicionó los demás comunicados sobre su estado de salud.

"Como pueden imaginar, me ha llevado un tiempo poder recuperarme de la operación para empezar el tratamiento. Pero lo más importante era conseguir tiempo para poder explicárselo a Jorge, Luis y Carlota de una forma apropiada para ellos y tranquilizarles y decirles que voy a estar bien", declaró Middleton en su vídeo en el que hizo pública su enfermedad y su tratamiento.

"Les contaron a los niños con mucha calma lo que estaba pasando y cuánto tiempo tendría que estar fuera Catherine, pero les explicaron que, aparte de eso, todo seguiría como de costumbre y que, cuando ella volviera a casa, necesitaría descansar un poco", recuerda el autor.

Según el periodista, ambos mantenían el contacto con los pequeños, George, Charlotte y Louis a través de videollamadas con su madre desde el hospital y era el príncipe Guillermo quienes les llevaba al colegio o se ocupaba de las restantes labores, al igual que de las funciones públicas.

"Ambos eran muy conscientes de la necesidad de proteger [a los niños] tanto como fuera posible", recuerda el escritor, quien apunta que la familia de Middleton también jugó un papel fundamental con los niños, ya que los visitaba con asiduidad.

"Catherine admiraba la forma en que Guillermo se ocupaba de todo, manteniendo a los niños entretenidos y ocupados, mostrándose siempre optimista incluso cuando llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, lo que le permitía a ella concentrarse en su tratamiento y recuperación, y es algo por lo que ella le estará eternamente agradecida", destaca el autor sobre los príncipes de Gales.

Las herramientas que han facilitado para que sus hijos se expresen

No es la primera vez que se conocen detalles sobre cómo gestionaron los príncipes de Gales la situación con sus tres hijos. De hecho, el propio príncipe Guillermo concedió una entrevista el pasado mes de noviembre en Brasil donde habló sobre cómo había tratado de darles herramientas a sus tres hijos para que pudieran llevar la situación.

"Elegimos comunicarnos más con nuestros hijos... la mayoría del tiempo, esconderles las cosas no funciona", señaló entonces el hijo mayor de Carlos III. "Explicarles cómo se sienten, por qué está pasando eso, darles otros puntos de vista sobre por qué podrían estar sintiéndose así a veces les ayuda a ver las cosas con perspectiva y pueden relajarse un poco en lugar de tener ansiedad sobre un posible 'qué me estás ocultando", reivindicó.