Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Así contaron el príncipe Guillermo y Kate Middleton a sus hijos el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Así contaron el príncipe Guillermo y Kate Middleton a sus hijos el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales

Según cuenta Russell Myers, experto en realeza de 'The Mirror' en su nuevo libro 'William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story'.

Marina Prats
Marina Prats
El príncipe Guillermo y Kate Middleton en la bienvenida al presidente de Alemania por su visita de Estado a Reino Unido
El príncipe Guillermo y Kate Middleton en la bienvenida al presidente de Alemania por su visita de Estado a Reino Unido.Samir Hussein

El 2024 fue el annus horribilis de la familia real británica. El diagnóstico de cáncer de Kate Middleton llegó en el mes de marzo, aunque todo comenzó en enero cuando se sometió a una cirugía abdominal tras la que "se consideró" que su condición "no era cancerosa". No obstante, meses después, inmersos en rumores, emitieron un comunicado. 

"Las pruebas posteriores a la operación detectaron la presencia de un tumor maligno. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de dicho tratamiento", señaló entonces la princesa de Gales.

Ahora, Russell Myers, experto en realeza de The Mirror, publica el próximo 10 de marzo su libro William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story en el que, entre otros puntos, aborda cómo enfrentaron el diagnóstico los príncipes de Gales y cómo lo comunicaron a sus hijos, algo que fue fundamental en todo el proceso y que condicionó los demás comunicados sobre su estado de salud.

"Como pueden imaginar, me ha llevado un tiempo poder recuperarme de la operación para empezar el tratamiento. Pero lo más importante era conseguir tiempo para poder explicárselo a Jorge, Luis y Carlota de una forma apropiada para ellos y tranquilizarles y decirles que voy a estar bien", declaró Middleton en su vídeo en el que hizo pública su enfermedad y su tratamiento.

"Les contaron a los niños con mucha calma lo que estaba pasando y cuánto tiempo tendría que estar fuera Catherine, pero les explicaron que, aparte de eso, todo seguiría como de costumbre y que, cuando ella volviera a casa, necesitaría descansar un poco", recuerda el autor.

Según el periodista, ambos mantenían el contacto con los pequeños, George, Charlotte y Louis a través de videollamadas con su madre desde el hospital y era el príncipe Guillermo quienes les llevaba al colegio o se ocupaba de las restantes labores, al igual que de las funciones públicas.

"Ambos eran muy conscientes de la necesidad de proteger [a los niños] tanto como fuera posible", recuerda el escritor, quien apunta que la familia de Middleton también jugó un papel fundamental con los niños, ya que los visitaba con asiduidad.

"Catherine admiraba la forma en que Guillermo se ocupaba de todo, manteniendo a los niños entretenidos y ocupados, mostrándose siempre optimista incluso cuando llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, lo que le permitía a ella concentrarse en su tratamiento y recuperación, y es algo por lo que ella le estará eternamente agradecida", destaca el autor sobre los príncipes de Gales.

Las herramientas que han facilitado para que sus hijos se expresen

No es la primera vez que se conocen detalles sobre cómo gestionaron los príncipes de Gales la situación con sus tres hijos. De hecho, el propio príncipe Guillermo concedió una entrevista el pasado mes de noviembre en Brasil donde habló sobre cómo había tratado de darles herramientas a sus tres hijos para que pudieran llevar la situación.

"Elegimos comunicarnos más con nuestros hijos... la mayoría del tiempo, esconderles las cosas no funciona", señaló entonces el hijo mayor de Carlos III. "Explicarles cómo se sienten, por qué está pasando eso, darles otros puntos de vista sobre por qué podrían estar sintiéndose así a veces les ayuda a ver las cosas con perspectiva y pueden relajarse un poco en lugar de tener ansiedad sobre un posible 'qué me estás ocultando", reivindicó.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO