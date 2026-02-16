Un terremoto de magnitud 4,3 hace temblar Andalucía y Murcia

El Instituto Geografico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,3 en la madrugada de este lunes y con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, que se ha dejado sentir en distintos puntos de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Murcia sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.

Según la información en la web oficial del IGN, el seísmo se ha producido a las 00.55 horas de forma superficial en este municipio de la comarca de Los Filabres, donde se han registrado hasta 14 réplicas, el mayor de magnitud 2.6 a las 05.38 horas.

El terremoto ha sido sentido con intensidad IV-V en las localidades almerienses de Tabernas, Bacares, Serón y Gádor; con intensidad IV en Alhabia, Tíjola y Olula del Río; y con intensidad III-IV en Abla, Albanchez, Alsodux, Benahadux, Cuevas del Almanzora, Lubrín, Fines, Íllar, Cantoria, La Mojonera, Gérgal, Huércal de Almería, Macael, Oria, Pechina y Tíjola.

¿Dónde más se ha sentido el terremoto?

Con intensidad III se ha sentido además en Bayarque, Benizalón, Almería capital, El Ejido, Los Gallardos, Vícar, Níjar, Rioja, Senés, Sorbas, Turre y Vera, todos ellos municipios de Almería, y con intensidad II-III también en Carboneras, Chercos, Arboleas y Garrucha, además de Linares, Quesada, Santo Tomé, Villacarrillo, La Carolina, Úbeda y Baeza en la provincia de Jaén y Cúllar, Motril, Santa Fe de Mondújar y Líjar en la provincia de Granada.

Con intensidad II ha sido sentido también en varios puntos de la provincia de Murcia como Lorca, Molina de Segura, Mula o Mazarrón.