El regreso de Illa, tras un mes de baja: "Sé lo que hay que hacer"

En el último mes, Cataluña se ha visto asediada por una serie de sucesos y acontecimientos que ha cristalizado en importantes crisis, como la del estado de Rodalies, los Cercanías catalanes cuyo servicio se ha visto afectado por las distintas incidencias causadas por la cadena de borrascas que ha asolado toda la Península. Esas tormentas también han sido mortales, cobrándose la vida de un maquinista en Gelida -se derrumbó un muro de contención- y, la pasada semana, de una mujer herida por la caída de un árbol. Pero en esa suerte de tormenta perfecta se conjugó una ausencia. Una que ha terminado este mismo lunes.

El president de la Generalitat catalana, el socialista Salvador Illa, ha regresado a la primera línea del Govern después de haber estado apartado un mes por baja médica. Una extraña dolencia, una osteomielitis púbica, le obligó a dejar la responsabilidad del Ejecutivo catalán en manos de su número 2, Sílvia Paneque, la misma consellera de la que Junts y ERC -y PP y Vox, claro- piden su cabeza por la gestión de la crisis de Rodalies.

Illa ha dejado claro que no ha ignorado todo lo que ha pasado en su ausencia y, pronunciándose desde el atril instalado en la icónica Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, ha prometido que habrá respuestas y que es consciente de las demandas de la ciudadanía.

Illa: "Es hora de convertir los buenos deseos en compromisos reales"

"Sé lo que Cataluña necesita. Sé lo que los catalanes y catalanas reclaman. Sé lo que hay que hacer", ha proclamado un Salvador Illa que ha mostrado una imagen que contrasta con cómo ha pasado el último mes. En pie y sin muletas, algo más delgado, el president ha asegurado que sabe los "días difíciles para el país" que han estado marcando el último mes.

El mandatario catalán también ha adelantado que "vienen meses importantes y decisivos para Cataluña", pero que ya "es hora de convertir los buenos deseos, que estoy seguro que la mayoría compartimos, en compromisos reales". En esa línea, Illa ha concretado que se refiere a poner recursos sobre la mesa con una receta definida: "Exigencia y ambición".

"Decisión a decisión, acuerdo tras acuerdo, obra a obra, mejora a mejora hasta el final", ha expuesto sobre la situación en Rodalies, dejando claro que será "hasta garantizar la calidad y la excelencia que trabajadores, servidores públicos, usuarios, empresas y toda la ciudadanía merecemos".

Una recuperación "con muchas ganas, energía y determinación" y un claro agradecimiento "que no es casualidad"

Por otro lado, Illa también ha expresado que su regreso no es una vuelta más de un tiempo enfermo. Lo hace "con muchas ganas, energía y determinación", pero también con un sentimiento a mayores que ha querido subrayar en sus primeras palabras en el Palau tras la baja. Ha hablado de un "profundo sentimiento de agradecimiento", remarcando quiénes han sido los merecedores de este.

"Si he podido superar la dolencia y reincorporarme a la vida diaria no es fruto de la suerte ni por casualidad. Gracias a nuestro sistema de salud público ya todas las personas que lo conforman", ha dicho, rompiendo una lanza en favor de la sanidad pública. También ha dejado un mensaje, una demanda a la sociedad, la de que es necesario "cuidarse a uno mismo y cuidarnos entre nosotros".

No ha sido el único alegato que ha dejado el president, quien ha puesto en valor cuestiones como la familia, la amistad y la salud, pero también la necesidad de que en algunos momentos haya que parar para la reflexión: "No podemos permitir la mercantilización de nuestro bienestar ni de los valores humanos que lo sustentan".