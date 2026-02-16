Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pide a los camareros que se lleven sus platos porque la comida estaba "horrible", pero todo hace pensar lo contrario: el debate está servido
"No siempre es tan simple".

Una camarero sirviendo comida en una restaurante.Getty Images

Quienes trabajan en el sector de la hostelería están acostumbrados a encontrarse prácticamente de todo. Desde clientes maleducados a escenas dantescas donde la realidad supera a la ficción.

Clasificar lo que ha ocurrido recientemente en un restaurante es complicado, pero como ocurre habitualmente, una imagen vale más que mil palabras. La cuenta de X @SoyCamarero ha contado una situación que vivió "un compi de cocina".

A las cocinas del restaurante en cuestión llegaron dos platos vacíos a excepción de las rapas del pescado que habían consumido los clientes. Pero lo más llamativo es lo que le dijeron al camarero que les atendió.

"Me cuenta que ha entrado a cocina con los platos que veis en la imagen y que los clientes dijeron que no les gustó nada y que estaba HORRIBLE", expone la cuenta @SoyCamarero, que adjunta una imagen que hace pensar todo lo contrario. 

Observando la imagen, y aplicando la lógica, si la comida estaba "horrible", tal como supuestamente indicaron los clientes, lo normal hubiera sido que no se lo hubieran comido entero

Sin embargo, los clientes en cuestión dieron buena cuenta de sus platos, dejando solo las raspas y las rodajas de limón que servía para dar sabor al plato. Algo muy curioso que dejó muy sorprendidos a los empleados del restaurante. 

Algunos usuarios de X han opinado en la publicación. "Tampoco me extraña, el otro día comí con mis compañeros de trabajo y el segundo plato consistente en medallones de solomillo a la pimienta resulto bastante malo", cuenta uno sobre una experiencia similar.

"Es normal pensar en primer lugar que, si estuviera tan malo, no se lo habría comido todo. Pero no siempre es tan simple. Hay mucha gente que aun así se lo come, ya sea para no sentir que ha tirado el dinero, o por educación, o por lo que sea", opina otro. 

Una opinión parecida tiene este usuario, que asegura que "si se puede comer, me lo como y no digo nada a no ser que me pregunte el camarero que que tal la comida". "Si no se puede comer( está quemado o algo así) no lo toco y aviso al camarero", apunta en los comentarios de la publicación. 

