Álvaro, un español que vive en Noruega, desglosa lo que se ha gastado en el último mes: "Imaginaos lo caro que es"

El vídeo de Álvaro, el joven español que vive en Noruega y que cuenta en Instagram detalles de su vida.

Álvaro, un joven español residente en Noruega, cuenta a través de sus publicaciones de su cuenta de Instagram @empanadillas_mochileras detalles de su vida en el país nórdico. En el último vídeo ha explicado lo que se gasta al mes aproximadamente.

"En alquiler me he gastado 1.218 euros, que es un apartamento de una habitación cerca de Oslo. En comida este mes me he gastado 226 euros. Yo estoy comprando en dos supermercados en los que aprovecho las ofertillas que hay y ahora he visto también que en un tercero cada semana hacen ofertas bastante buenas", ha comenzado explicando.

Entonces ha puesto el foco en el transporte, algo que ha llamado mucho la atención de sus seguidores por los altos precios: "En transporte me he gastado 56 euros. Es muy caro y eso que la mayor parte del tiempo estoy teletrabajando, pero cada vez que iba a la oficina me dejaba 12 euros desde mi pueblo".

Finalmente, ha acabado Álvaro enumerando los gastos de ocio: "En restaurantes de ocio me he gastado 102 euros y eso que solo he salido tres veces a comer fuera, una al McDonald's, otra a un buffet de sushi y una tercera a comer una hamburguesa, así que imaginaos lo caro que es".

La maleta tras volver de España

Además, el joven ha estado en España recientemente visitando a su familia y ha mostrado todo lo que se ha llevado a Noruega. La maleta, como acaba contando, va vacía de ropa y llena de productos alimenticios. Son estos: