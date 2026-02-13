Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una experta se pronuncia sobre el vídeo por el que tanto han criticado a Rosa, ganadora de 'Pasapalabra', y su explicación es categórica
Virales
Virales

Una experta se pronuncia sobre el vídeo por el que tanto han criticado a Rosa, ganadora de 'Pasapalabra', y su explicación es categórica 

"Esto es muy normal e incluso tiene un nombre".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Rosa Rodríguez gana el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'
Rosa Rodríguez gana el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'.

Elena Herraiz, profesora de castellano y divulgadora lingüística española conocida por su trabajo en el programa de televisión Cifras y letras, ha dado la explicación científica que hay detrás de un vídeo muy comentado de Rosa Rodríguez, ganadora de Pasapalabra, y que además le ha costado críticas.

La concursante nació en Quilmes (Argentina), aunque se mudó a A Coruña a los 7 años, y a muchos les ha llamado la atención que, al hablar con su madre y durante una entrevista en una televisión de ese país, tuviera un marcadísimo acento rioplatense que en absoluto dejaba ver durante su etapa en el concurso. 

Herraiz ha explicado por qué de repente tiene acento argentino. Señala que "esto es muy normal e incluso tiene un nombre": se llama convergencia lingüística o, si nos referimos únicamente al acento, convergencia fonética". 

Las tres razones por las que sucede lo de Rosa

"Básicamente consiste en perder los rasgos locales ajenos a una zona y adaptar los de otra. Esto se llama nivelación dialectal. ¿Por qué pasa? La primera razón puede deberse a la búsqueda de aceptación social. Imitamos la forma de hablar del grupo en el que nos encontramos para que nos traten como iguales", explica la experta.

"También puede deberse a situaciones de comunicación: si tú eres de Cádiz y estás en Madrid, no dices 'casapuerta' porque nadie va a entenderte. Dices portal", apunta Herraiz, que señala que "también hay una parte involuntaria". 

Los motivos no son excluyentes 

"Puede ser que, de tanto escuchar una palabra nueva, esta te salga sola. O incluso algún rasgo fonético. ¿Qué le pasa a Rosa? Que domina dos variedades geográficas. Si lo pensáis, no es muy diferente a hablar dos lenguas. De hecho, no hay diferencia teórica entre lengua y dialecto. Así que cuando está con un grupo habla una y cuando está con otro grupo habla la otra", insiste.

"Y seguramente las tres razones que acabamos de mencionar van a tener su influencia. Lo hará por facilitar la comunicación, lo hará para hacerse ver como una igual y algún fenómeno le saldrá solo. Recordad que los tres motivos no son excluyentes. Se complementan", explica Herraiz.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales