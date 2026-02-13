Una experta se pronuncia sobre el vídeo por el que tanto han criticado a Rosa, ganadora de 'Pasapalabra', y su explicación es categórica 

Elena Herraiz, profesora de castellano y divulgadora lingüística española conocida por su trabajo en el programa de televisión Cifras y letras, ha dado la explicación científica que hay detrás de un vídeo muy comentado de Rosa Rodríguez, ganadora de Pasapalabra, y que además le ha costado críticas.

La concursante nació en Quilmes (Argentina), aunque se mudó a A Coruña a los 7 años, y a muchos les ha llamado la atención que, al hablar con su madre y durante una entrevista en una televisión de ese país, tuviera un marcadísimo acento rioplatense que en absoluto dejaba ver durante su etapa en el concurso.

Herraiz ha explicado por qué de repente tiene acento argentino. Señala que "esto es muy normal e incluso tiene un nombre": se llama convergencia lingüística o, si nos referimos únicamente al acento, convergencia fonética".

Las tres razones por las que sucede lo de Rosa

"Básicamente consiste en perder los rasgos locales ajenos a una zona y adaptar los de otra. Esto se llama nivelación dialectal. ¿Por qué pasa? La primera razón puede deberse a la búsqueda de aceptación social. Imitamos la forma de hablar del grupo en el que nos encontramos para que nos traten como iguales", explica la experta.

"También puede deberse a situaciones de comunicación: si tú eres de Cádiz y estás en Madrid, no dices 'casapuerta' porque nadie va a entenderte. Dices portal", apunta Herraiz, que señala que "también hay una parte involuntaria".

Los motivos no son excluyentes

"Puede ser que, de tanto escuchar una palabra nueva, esta te salga sola. O incluso algún rasgo fonético. ¿Qué le pasa a Rosa? Que domina dos variedades geográficas. Si lo pensáis, no es muy diferente a hablar dos lenguas. De hecho, no hay diferencia teórica entre lengua y dialecto. Así que cuando está con un grupo habla una y cuando está con otro grupo habla la otra", insiste.

"Y seguramente las tres razones que acabamos de mencionar van a tener su influencia. Lo hará por facilitar la comunicación, lo hará para hacerse ver como una igual y algún fenómeno le saldrá solo. Recordad que los tres motivos no son excluyentes. Se complementan", explica Herraiz.