Rafa Sánchez, de La Unión, habla así de Vox tras ser preguntado por si le sorprende el crecimiento de la extrema derecha

También ha hablado de la libertad que hay ahora y en los 80.

Rafa Sánchez, de La Unión, en 2022.

Rafa Sánchez, el líder del emblemático grupo La Unión durante más de tres décadas, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha repasado multitud de temas, desde su carrera musical hasta su homosexualidad pasando, por supuesto, por la situación política actual y la que se vivió en España en la Transición. 

Sánchez ha reconocido que piensa que los actuales son mucho peores que los de la Transición y el final de siglo. "Totalmente. A cada político que dijera 'y tú más' lo inhabilitaría por dos años. Esa filosofía, que es la que manda en la política española, me parece vergonzosa. Aquí necesitamos políticos que aporten, no que que se comparen", ha asegurado.

"Su mediocridad ha vuelto a dividir lo que unieron los de mi época. Estamos abocados a las dos Españas porque nos abocan los políticos. ¿A cuento de qué viene sacar otra vez a Franco cuando hay generaciones que ni llegaron a oler su tufillo? Eso es dividirnos en dos para su beneficio. La política de hoy en día me parece repugnante", ha sentenciado.

Entonces, ha sido preguntado por si algún representante actual le gusta y por si le sorprende el crecimiento de la extrema derecha. Sánchez ha sido honesto a la hora de responder: "No estoy de acuerdo con que Vox sea extrema derecha, no porque me gusten o me dejen de gustar sino porque hablar de derechas o izquierdas no tiene ningún sentido cuando el PP y el PSOE son lo mismo". 

"Una socialdemocracia descafeinada de 'y tú más'. Los políticos de los grandes partidos son la nobleza de nuestro tiempo. Todos viven de nuestro dinero en casoplones que te cagas y disfrutando de una información de la que no disponemos los demás a la hora de hacer negocios. Son una casta", ha rematado, asegurando que él los eliminaría a todos para poner "a gestores o a la IA".

Sobre la unidad que había en la Transición

Sánchez también ha reconocido que ahora hay menos libertad que en esos años, ya que con "la dictadura de lo políticamente correcto, el carril que podemos transitar es muy estrecho".

"Nosotros mismos nos autocensuramos ya antes de emitir una opinión y eso es peligroso. Hay una frase que explica bien lo que está pasando: hoy la gente inteligente se tiene que callar para no molestar a los imbéciles. Estamos justamente en ese punto. Si dices algo diferente, te matan", ha explicado a El Mundo.

Además, ha opinado que entonces sí que había mucha más unidad que ahora: "Viniendo de donde se venía, se avanzó una barbaridad durante esos años. La época del PSOE de Felipe González fue un momento fantástico". 

"La entrada en Europa, las líneas de alta velocidad, las carreteras, que yo me las había chupado todas y sé lo que supusieron las autopistas… Fue un milagro. El país avanzó y el orgullo se sentía. En ese momento pensé que, por fin, habíamos llegado a los tiempos modernos y a una sociedad inteligente, humana y positiva, pero…", ha justificado, rematando con que "el globalismo vio que la entrada de internet era totalmente libre y amenazaba a los poderosos y empezó a ponernos límites". 

 

