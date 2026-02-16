Óscar Díaz, ganador de 'Pasapalabra', se pone de ejemplo para opinar de la teoría conspiranoica que hay con Rosa

La reciente ganadora del bote de Pasapalabra, Rosa Rodríguez, se ha visto inmersa en una teoría conspiranoica en la que se decía que le habían chivado desde el programa su último acierto, Earl Morrall, que lo tenía que adivinar tras ser preguntado por el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP.

Óscar Díaz, el anterior ganador a Rosa y que se llevó más de 1,8 millones de euros, ha estado este fin de semana en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE y ha hablado de cómo se estudia para el programa desmintiendo un posible chivatazo por parte del espacio de Antena 3.

"La base del estudio de Pasapalabra es hacerse listas marcianísimas, de datos marcianísimos", ha explicado Díaz, recociendo que él ganó el rosco acertando el apellido del arquitecto Fahrenkamp.

"No tiene misterio y sí tiene mucho misterio. Tenía una lista de arquitectos raros. No hay un libro ni ningún tipo de consejo, cada uno se busca la vida para hacerse esa base de datos de la que va a estudiar", ha explicado, detallando que llegó a tener una base de datos de 70.000 palabras.

Esta se dividía en dos terceras partes del diccionario y un tercera de fuera: "De esas 23.000 palabras ajenas que llaman mucho la atención más de 2.000 eran de deportes. En su momento me sabía 1.000 medallistas olímpicos".

Una lista asumible

Díaz ha confirmado que es totalmente creíble que se supiera el apellido de Morral, ya que "esta lista de MVP de la NFL es muy limitada y, aunque tiene mucho mérito sabérsela, es limitada".

"Si quitas las letras A, B y C, que habitualmente no preguntan cosas difíciles con esas letras, la K y la W porque esas no están en el rosco y luego las de contiene la Ñ, la Q y la Y te quita unos cuantos objetivos. Steve Young, por ejemplo, no te lo van a quitar nunca porque empieza por la Y. Si te pones a expurgar lo que te he dicho te salen 37 MVPs de la NFL y son unos datos muy asumibles", ha explicado.

En su caso, no se hizo esa lista de MVPs de la NFL, pero sí que tenía lista de los oros de los Juegos Olímpicos, algo de fútbol o de deportes de invierno. Sin embargo y como no se le daba mal el deporte prefirió focalizarse en otras cosas: "Lo que a mí se me daba mejor prefería aparcarlo porque no dejaba de ser ocupar tiempo en algo que no me iba a caer".

A esta conclusión llegó después de un estudio estadísticos de sus años previos a su entrada en el concurso con el que quería ver qué temas salían: "Vi que de comics salían algunas y a mí me encantan, es un tema que domino, pero en ese tiempo que estuve, que fueron 157 programas, me tenían que haber caído 6 o 7 y me cayeron cero".

"Lo mismo pasó con Rosa, que pensarían los guionistas que no se la iba a saber y mira", ha rematado, finalizando que además en el año de Rosa habían salido tres preguntas relacionadas con la NFL.