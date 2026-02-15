Rusia presenta al mundo su estrategia final en la guerra de Ucrania

Vista de la destrucción tras un ataque combinado con misiles y drones perpetrado por las fuerzas rusas en Jmelnitski, Ucrania.

Mientras Estados Unidos intenta impulsar un acuerdo para poner fin a la guerra, Rusia ha dejado claro que no tiene intención de modificar sus exigencias. A pesar de los contactos diplomáticos entre Washington, Kiev y Moscú, el Kremlin insiste en que su postura sigue siendo la misma.

Durante enero y principios de febrero se celebraron reuniones trilaterales para explorar posibles salidas al conflicto, y se espera una nueva ronda de conversaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, altos cargos rusos han salido públicamente a desmentir la idea de que las negociaciones estén avanzando en la dirección deseada por Estados Unidos.

El mensaje más claro llegó del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien durante tres días seguidos, entre el 9 y el 11 de febrero, rechazó las afirmaciones de que existieran progresos sustanciales en el diálogo. Sus declaraciones dejaron claro que Moscú no acepta algunos de los elementos que son clave dentro del marco de paz que se discute.

Esta postura contrasta con el discurso de Washington, que habla de avances y de un posible acercamiento entre las partes. Desde el Kremlin, en cambio, se insiste en que cualquier acuerdo deberá reconocer las condiciones rusas, lo que indica que las diferencias siguen siendo profundas.

Las negociaciones parecen moverse en dos direcciones opuestas: Estados Unidos intenta acelerar un acuerdo, mientras Rusia reafirma sus exigencias y marca líneas rojas. El resultado es un proceso diplomático que avanza con dificultad y sin señales claras de un compromiso cercano.

"El Kremlin no ha mostrado ninguna señal de estar dispuesto a ceder en su objetivo principal: subyugar a Ucrania" Donald Jensen, director de Rusia y Europa en el Instituto de Paz de Estados Unidos

En este sentido, Donald Jensen, director de Rusia y Europa en el Instituto de Paz de Estados Unidos, afirmó que "hay pocas posibilidades de que las conversaciones conduzcan a un acuerdo, en gran medida porque el Kremlin no ha mostrado ninguna señal de estar dispuesto a ceder en su objetivo principal: subyugar a Ucrania".

De este modo, si la posición rusa no cambia, cualquier acuerdo dependerá de que una de las partes modifique sus condiciones o de que la presión internacional altere el equilibrio actual en el campo de batalla y en las mesas de negociación.