Bárbara Rey: "Del dinero de los españoles viven otros, yo no"

En medio de una enorme expectación y con la sala de prensa llena hasta la bandera, Bárbara Rey ha presentado este jueves en Madrid sus memorias después de meses de rumores sobre cuándo se publicarían.

Acompañada por su hija Sofía Cristo y amigas como Chelo García Cortés, la actriz ha insistido en que Yo, Bárbara (Plaza&Janés), es un relato sin filtros. Las periodistas Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar han conversado con ella en la rueda de prensa porque, según ella, son dos de las personas que mejor la conocen y que han estado presentes en algunos de los momentos más complicados de su vida.

“Estoy muy feliz por la confianza y el respeto”, ha agradecido Rey a la editorial. María García (su nombre real) también ha querido desmentir las informaciones que aseguraban que ella no había escrito sus memorias y ha agradecido el trabajo del escritor que la ha ayudado a dar forma a todas las anotaciones que llevaba haciendo durante años.

La vedette también ha querido aclarar los cambios de última hora sobre el lugar de la rueda de prensa, que inicialmente iba a ser en la Casa de América. “Me halaga que no hayan querido que presente mi libro allí”, ha defendido Rey sobre este cambio, que oficialmente ha estado motivado por cuestiones de aforo.

Portada de las memorias de Bárbara Rey PLAZA&JANÉS

La artista ha querido agradecer su presencia a las periodistas, que han destacado la faceta menos conocida de la artista. “Eres historia viva de este país. Responde a una España de transición y muchos no te han entendido porque has ido muy por delante”, ha señalado Cortázar, que ha comentado que no sabía que Rey había tenido que dormir en portales en más de una ocasión.

“He dormido más en portales que en palacios”, ha bromeado por su parte la vedette.

En la presentación, Rey también ha querido desmentir que hubiera chantajeado al rey emérito y ha defendido que han hecho más dinero otros con su historia que ella misma. “Del dinero de los españoles viven otros, yo no”, ha asegurado.

"He dormido más en portales que en palacios"

“No te ha denunciado nunca porque sabes muchas cosas”, ha apuntado Chelo García Cortés sobre el rey Juan Carlos desde su asiento.

Rey ha confirmado que en los últimos años no ha recibido ningún tipo de presión para que no siguiera hablando pero ha recordado que actualmente “se graba absolutamente todo” y que ella no tiene nada que ver con las fotos o audios que han salido a la luz en el último año.

“Como él —el rey Juan Carlos— tiene tanto poder igual tiene a alguien que se lo lea”, ha bromeado la vedette.

“¿Qué creéis? ¿Qué estamos en una democracia?”, ha espetado por otro lado sobre el poder del CNI.

En el libro Rey describe una situación incómoda con Adolfo Suárez sin entrar en detalles y ha confirmado que no revelará qué pasó salvo si su familia quiere conocerlo en privado. “No lo he contado por eso y porque tiene un aeropuerto a su nombre”, ha añadido.

Durante la presentación, la vedette también ha adelantado que el libro se desgranan diferentes historias de su vida sentimental, de su infancia en Totana, su llegada a Madrid y de sus hijos, Sofía y Ángel.

