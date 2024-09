Beckham se sincera tras el documental de Netflix: "No diría que lo odié, solo que fue muy difícil"

El exfutbolista David Beckham afirmó este martes en una conferencia de la Sociedad Real de Televisión en Londres que no disfrutó el rodaje de su serie documental Beckham. Beckahm confesó que fue "muy difícil" y que estuvo "muy incómodo", según recoge The Hollywood Reporter.

El británico admitió haber tenido muchas dudas a la hora de aceptar formar parte del documental Beckham, producido por Netflix, pero que creyó que era el "momento adecuado" para marcar sus 25 años de boda con la excantante de las Spice Girls Victoria Beckham y el décimo aniversario de su retirada del fútbol profesional.

"No puedo mentir. Me preocupó, me puso nervioso y puso nerviosa a Victoria. Por mucho que la gente crea que sabe todo sobre nosotros, en realidad no es así. No abrimos las puertas de nuestra casa", dijo el exjugador de fútbol, que narró lo emotivo que fue ver el estreno de la cinta, que hace un recorrido por la carrera deportiva de Beckham, su figura como icono de estilo y su familia.

"No diría que lo odié, solo que fue muy difícil. Nos encantaron los resultados, pero estábamos conversando sobre cosas de mi carrera de las que nunca antes había hablado", añadió Beckham sobre su documental homónimo, que recientemente recibió un Premio Emmy a Mejor Serie Documental o Programa de No Ficción y tras su estreno recibió grandes elogios de la crítica.

Beckham hizo mención a su esposa a la que calificó como "una mujer increíble" y una "persona fuerte, motivada y apasionada" que ha sabido quitarse el sambenito de Spice Girl y que tras trabajar en su negocio de moda durante 17 o 18 años, ahora labra el éxito que merece.

"Nadie ve realmente lo que hace ni la cantidad de trabajo que realiza. Ella está al tanto de todo: de lo que la gente viste, de todo lo que entra en su negocio, de cada pieza", relató Beckham.

Es precisamente Victoria la que protagonizará un nuevo documental con Netflix, según anunció la plataforma de streaming en agosto, producido por la productora de su marido, Studio 99, centrado en su faceta como diseñadora de moda y su parte más familiar y humana.