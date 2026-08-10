Una aerolínea cancela un vuelo en el que ya habían embarcado 100 personas porque un niño no se quería sentar: "No paraba de esconderse"

Un niño que no se sienta. Unos pasajeros que comienzan a hartarse y una situación insostenible. Este es el espectáculo, dantesco por cierto, que se ha vivido recientemente en un avión de la aerolínea canadiense Porter Airlines.

El medio británico Express se hace eco de un caso que ha dado la vuelta al mundo metafóricamente, porque el avión en sí la única vuelta que dio fue la de virar su rumbo y volver al hangar.

Los clientes de un vuelo con capacidad para 132 pasajeros esperaban un vuelo plácido entre la Columbia Británica y Toronto, pero nada salió como esperaban. El protagonista de esta historia fue un niño que decidió no quedarse en asiento, para desesperación de un miembro de la tripulación y un padre que intentaron hacerle sentarse y permanecer quieto hasta, al menos, el despegue.

Uno de los frustrados viajeros explicó a la cadena canadiense CBC que el niño estaba de pie y cuando se le acercaba alguien "no paraba de esconderse debajo del asiento". "Si le obligaban a abrocharse el cinturón, simplemente se deslizaba hacia abajo".

No fue posible y ante las constantes tendencias escapistas del pequeño, el comandante del vuelo optó por regresar a la puerta de embarque para que tanto el niño como su padre se bajaran del avión. El problema es que se bajaron ellos y el resto del pasaje, ya que la aerolínea tuvo que reiniciar todo el procedimiento burocrático para poder despegar un rato después.

Había un problema, la hora. Dado que las circunstancias ocurrieron tarde, el procedimiento de desembarque masivo, gestión posterior y demás llevó el asunto más allá de las hora de cierre de la pista del aeropuerto de Victoria, que suspende su actividad a las 00:30.

¿Qué significa? Que los viajeros tuvieron que hacer noche en tierra y solamente pudieron ser reubicados en otros vuelos al día siguiente, para evidente enfado de una mayoría de afectados.