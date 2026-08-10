Las olas de calor están secando uno de los ríos más importantes de Europa, con consecuencias para la distribución en Alemania: "El Rin se divide en dos"

El calentamiento global sigue atacando y buena muestra de ello son las olas de calor. Siempre han existido pero, con los registros en la mano, nunca habían sido tan intensas, tan extensas y, sobre todo, tan recurrentes.

Los avisos alcanzan a todo el planeta; bien lo sabemos en España, pero también en países vecinos como Francia, donde los muertos se han disparado a consecuencias de golpes de calor y otros problemas asociados con un clima extremo. El último S.O.S. llega desde Alemania, un país que siente ahora los peores embates del calor extremo... hasta poner en riesgo a su propia geografía.

El bajísimo nivel de agua en el curso del gran río alemán amenazan su persistencia en zonas donde ya apenas es un charco grande, pero también ponen en riesgo el comercio mediante barcos de mercancías. La asociación federal de navegación interior del país teutón (BDB por sus siglas en alemán) ha advertido directamente de que la vía fluvial ya aparece prácticamente partida en dos zonas separadas.

"El transporte marítimo comercial ya no podrá transportar mercancías en la región con niveles de agua tan bajos. Lo mismo ocurre con las excursiones de un día y los cruceros", apunta a la agencia Reuters el director general de BDB, Jens Schwanen.

No en vano, las restricciones al tráfico fluvial por la falta de agua sobre la que circular ha obligado a relajar otras medidas que limitaban el tráfico rodado de camiones por carretera. El objetivo, evitar un cada vez más evidente cuello de botella en el transporte de mercancías a lo largo de buena parte de Alemania.

Por si no quedaba suficientemente clara la alerta verbal del responsable de la asociación federal, Schwanen complementa sus palabras con una predicción casi convertida en anuncio de que "en principio, el Rin ya no sería navegable en toda su extensión y, por lo tanto, quedaría dividido en dos".