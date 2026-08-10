Las carabelas portuguesas que ya hacen su agosto no son en realidad medusas al uso: "Lo que creíamos un solo animal no es tal"

A lo largo de las últimas semanas, las carabelas portuguesas están haciendo su agosto en las playas españolas. Por ejemplo, entre el pasado martes y el pasado jueves un total de 17 personas fueron atendidas por picaduras de carabelas portuguesas en Euskadi.

Tal y como detalló el Departamento vasco de Salud, 13 de esas 17 personas que se vieron afectadas por picaduras de carabelas portuguesas en las costas vascas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud.

Desde el Departamento vasco de Salud aconsejan evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas en la zona y no tocarlas, aunque estén en la arena. En caso de sufrir la picadura de una carabela portuguesa, se debe acudir rápidamente al puesto de socorro y no rascarse ni frotarse la zona.

Aunque muchas personas asemejan las carabelas portuguesas a unas simples medusas, la realidad es que, en términos biológicos, son animales cuya composición es mucho más compleja de lo que parece.

En ese sentido, desde The Conversation subrayan que "una carabela portuguesa no es una medusa. Aunque los tejidos de Physalia physalis (que es como realmente se denomina esta especie) sean sumamente simples, si consideramos su organización morfológica, social y funcional estamos ante uno de los organismos más extraordinariamente complejos del reino animal".

Al observar un ejemplar de carabela portuguesa en una lupa binocular, se puede contemplar que "lo que creíamos un solo animal no es tal: se trata de una sofisticada colonia de individuos (zooides) con formas y funciones muy diversas". Además, "los zooides se disponen de tal manera que, en conjunto, emulan la anatomía de una medusa", destacan desde The Conversation.

El equivalente humano a esa disposición de las carabelas portuguesas sería que muchas personas de un tamaño muy reducido se pegaran unas a otras para formar un gran organismo con el tamaño real de una persona.