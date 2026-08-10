El incendio de Niebla (Huelva) sigue fuera de control, mientras que el de Tírig (Castellón) se estabiliza

Malas noticias en la lucha contra el fuego en la provincia de Huelva. El incendio declarado el pasado jueves en Niebla continúa fuera de control y de capacidad de extinción tras permanecer cuatro días activo y haber afectado a más de 20.000 hectáreas.

Además, la previsión meteorológica en la zona, marcada por el viento, es desfavorable. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reconocido que el dispositivo de extinción del incendio se enfrenta a una "carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles" en la que no se vislumbran "ventanas de oportunidad" meteorológicas en las próximas horas.

Tal y como recoge EFE, el consejero andaluz ha detallado que los fenómenos convectivos generan focos secundarios a varios kilómetros de distancia que terminan uniéndose a la cabeza del incendio, provocando que el fuego avance a una velocidad desorbitada.

En los trabajos de extinción del incendio de Niebla participan más de 600 efectivos por tierra (314 de Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias, 20 del Consorcio Provincial de Bomberos y 18 de la BRIF de La Iglesuela), 169 medios terrestres, unos 26 medios aéreos y 12 buldóceres.

La dirección de la emergencia ha ordenado el alejamiento preventivo de la aldea de Las Delgadas y Monte Sorromero (Huelva), así como del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías (El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo). Con esta decisión, se elevan a más de 700 las personas desplazadas con motivo del incendio.

El incendio de Tírig (Castellón) pasa a estar estabilizado

Desde donde sí que han llegado buenas noticias en la jornada desde este lunes ha sido Castellón. El incendio de Tírig ha sido estabilizado tras afectar a 810 hectáreas, 617 de ellas forestales. El director técnico del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo, ha expresado que, en principio, "el incendio está muy bien" y no queda "prácticamente ningún punto caliente".

Cabe destacar que, aunque la población ha podido regresar al municipio de Catí, se mantendrán los efectivos y las medidas de seguridad en función de la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona.

Desalojos en Aragón y Castilla y León

Por otro lado, en Aragón se ha ordenado el desalojo preventivo de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero (Huesca) por el incendio declarado este mismo lunes en las Peñas de Riglos, que afecta a unas 1.100 hectáreas. En la zona trabajan la Unidad Militar de Emergencias y más de 200 personas por parte del Gobierno aragonés.

Por su parte, en Castilla y León, el riesgo asociado al viento ha hecho que continúen evacuados Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute por el incendio forestal de Navas de San Antonio (Segovia). En la misma provincia continúa activo y en Índice de Gravedad (IGR) 1 el incendio de Revenga.

Además, también en Castilla y León, se ha declarado el IGR 1 en el incendio de Cifuentes de Rueda (León). Allí trabajan una treintena de medios aéreos y terrestres para tratar de evitar que el fuego alcance el bosque de Nava de los Caballeros.