C. Tangana va a ser padre: su pareja lo confirma con esta imagen

C. Tangana va a ser padre. El cantante y compositor, de 35 años y ganador de dos premios Goya por el documental La guitarra flamenca, se convertirá en padre primerizo. Ha sido su pareja, Rocío Aguirre, la que ha dado la buena noticia a través de su perfil de Instagram. Una fotografía en la que presume del embarazo ha dado la vuelta en redes sociales.

Tal y como publica la Cadena Ser, Aguirre es fotógrafa y suele colaborar en las sesiones de fotos y promociones del artista. En la imagen se puede ver como enseña a través de un espejo su vientre, que muestra claramente el embarazo, y en la que le acompaña un mensaje: "Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen".

Múltiples artistas se han animado a comentar la publicación, que ha alcanzado los 35.000 Me Gusta. Entre ellos, una Rosi de Palma emocionada: "Felicidades". "¡Qué! Menudo notición", celebra, por su parte, Gala González. "Ay felicidades, me muero", ha comentado la cantante Judeline. Rozalén, por su parte, también ha participado en la ronda de comentarios. Pero no sólo los artistas han querido unirse a felicitar a la pareja por la buena noticia. Muchos internautas anónimos han querido mandar mensajes de amor y felicidad.

Aunque Aguirre no ha querido etiquetar a su pareja en la publicación, tal y como informa el diario Abc, hace solo unos meses que compartía una fotografía para celebrar el cumpleaños de la cantante. Sobre su relación, que surgió sin que ninguno de los dos se lo esperara, han hablado poco. Aunque, ella ha desvelado en alguna ocasión que pasar de viajar a España para buscarse la vida a convertirse en "la novia de", nunca le gustó.

"Es una lata. Teniendo una carrera de éxito en Chile, por querer probar más, me vengo a España, sigo currando de lo mío y de repente soy 'la novia de'", confesó ella en una entrevista de 2023 recogida por el medio de comunicación. De momento, el cantante se encuentra retirado de la música y está centrado en otros sectores, como el cine.