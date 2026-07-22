Carolina Yuste y Héctor Bellerín, el romance inesperado del verano

Estamos en pleno verano y en estos meses de temperaturas altas y días de playa suelen surgir nuevas parejas y alguna que otra ruptura. Este miércoles, la revista Semana ha publicado unas imágenes que desvelan uno de esos romances inesperados del verano: el de la actriz Carolina Yuste y el futbolista Héctor Bellerín.

La publicación lleva en sus páginas un reportaje fotográfico en el que muestra la "apasionada historia de amor" de la protagonista de La infiltrada y el futbolista del Betis. En las imágenes se puede ver que la pareja acudió a un rocódromo a pasar una deportiva mañana, para después continuar su cita con un paseo por el parque.

Es precisamente en ese paseo por el parque donde Bellerín y Yuste se dan un beso que deja claro que se están divirtiendo, aunque solo el tiempo dirá si es un romance pasajero o termina siendo una relación estable.

Hace unos meses, en mayo, la actriz y el futbolista participaron juntos en un evento literario organizado en Sevilla por el Centro Andaluz de las Letras en el que Yuste presentó su primera novela, Toda mi violencia es tuya.

Durante la charla, ambos reflexionaron sobre sus maneras desde expresarse desde sus diferentes profesiones y también de cómo canalizar la creatividad sin ponerle barreras.

En aquel momento, el encuentro entre Yuste y Bellerín apenas llamó la atención más allá de que son dos rostros conocidos que, además, están muy implicados en utilizar sus plataformas para defender causas sociales. Se desconoce si en mayo la actriz y el futbolista ya tenían una relación o ha sido a partir de ese encuentro que hayan podido conocerse más.