El PP 'se vende' a Vox y blinda por primera vez la "prioridad nacional" en los presupuestos valencianos

La aprobación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para lo que queda de 2026 marca un punto de inflexión en la política autonómica española. No tanto por el volumen de unas cuentas que superan los 33.000 millones de euros, sino por el mensaje político que contienen en su interior. Por primera vez, una administración pública incorpora en su marco presupuestario el principio de "prioridad nacional", una exigencia planteada por Vox para sacar adelante los gobiernos autonómicos y finalmente aceptada por el Partido Popular de Juanfran Pérez Llorca para, teóricamente, garantizar la estabilidad parlamentaria. La decisión convierte así a la Comunidad Valenciana en el primer territorio donde el concepto de la extrema derecha deja de ser un eslogan electoral para adquirir respaldo institucional.

El acuerdo evidencia que el PP ha asumido parte del marco ideológico de Vox para mantener la gobernabilidad. Los populares han tratado de suavizar el alcance de la postura recurriendo al concepto de "arraigo", insistiendo en que las ayudas públicas se dirigirán "a quienes acrediten una vinculación estable con la Comunidad Valenciana". Sin embargo, el cambio terminológico apenas disimula el trasfondo político del pacto. La filosofía que inspira la iniciativa sigue siendo la misma: establecer un criterio de preferencia para determinados ciudadanos en el acceso a prestaciones públicas, una idea que hasta hace poco permanecía fuera del consenso constitucional español —es discutible incluso que sea constitucional—. El concepto ha emergido de los acuerdos autonómicos como Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía a por primera vez en unas cuentas públicas.

La incorporación de este principio no constituye un simple matiz administrativo. Representa un desplazamiento del debate político hacia postulados que cuestionan la universalidad de los servicios públicos y el principio de igualdad, así como los derechos humanos por los que se rige toda la sociedad: venga de donde venga. La Constitución reconoce que todos los ciudadanos deben ser tratados en condiciones de igualdad ante la ley, y precisamente por ello tanto el Gobierno central como la oposición valenciana liderada por el PSPV y Compromís ya han anunciado que estudiarán la impugnación de la norma si el desarrollo legislativo confirma un trato diferenciado basado en el origen o en criterios similares dado que la carta magna "no ampara convertir la discriminación en ley", tal y como ha destacado la ministra de Ciencia y futura candidata del PSOE, Diana Morant.

Más allá del contenido jurídico, la decisión refleja un cambio profundo en la estrategia del Partido Popular. Durante años, la dirección nacional defendió que había diferencias claras entre su formación y Vox cuando afectaban a derechos fundamentales o podían entrar en conflicto con el marco constitucional. Esa línea parece hoy considerablemente más difusa. La negociación presupuestaria ha demostrado que el precio de asegurar una mayoría parlamentaria puede incluir la incorporación de planteamientos que hace apenas unas legislaturas el propio PP calificaba de incompatibles con su proyecto político.

Les Corts valencianas. Europa Press via Getty Images

"Este principio supondrá: Exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en la Comunitat Valenciana y España. Refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio. A tal efecto, se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado que residen en la Comunitat Valenciana, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región", afirma el documento.

El movimiento también revela la creciente capacidad de influencia de Vox pese a su menor representación parlamentaria y el futuro que ello puede suponer para una hipotética gobernabilidad nacional. La extrema derecha ha conseguido situar una de sus principales reivindicaciones identitarias en el centro de la acción institucional sin mucha resistencia por parte de los populares. Es una victoria política que trasciende la Comunidad Valenciana porque abre la puerta a que futuras negociaciones presupuestarias en otros territorios reproduzcan la misma fórmula. De hecho, Vox ha trasmitido en innumerables ocasiones que quiere plasmar el concepto en la política nacional.

Las críticas de PSPV y Compromís han sido inmediatas, calificando la medida de discriminatoria y advirtiendo de que "vulnera principios básicos del Estado de derecho". Desde el Ejecutivo central tampoco se descarta acudir al Tribunal Constitucional una vez se apruebe definitivamente la ley de acompañamiento que desarrollará el contenido de la denominada "prioridad nacional". El conflicto, por tanto, no termina con la votación de los presupuestos; apenas comienza una batalla jurídica y política que previsiblemente marcará buena parte del próximo curso político y que tendrá un peso indiscutible en las campañas electorales tanto autonómicas, municipales, como la nacional de 2027.

Feijóo respalda la decisión

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles. Cesar Vallejo Rodriguez/Europa Press via Getty Images

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este miércoles los presupuestos aprobados en la Comunidad Valenciana. "Estamos buscando un punto de equilibrio entre los derechos y obligaciones de una persona que se le da un pasaporte español, el arraigo y la presencia afectiva y efectiva que tiene que tener esa persona. Por lo tanto, le anticipo que en la ley no se regalan pasaportes. No se regala la nacionalidad española", ha asegurado en su balance anual donde ha vuelto a dar por finiquitada la legislatura.

El episodio deja además una reflexión de mayor alcance. Los presupuestos son, por definición, la principal herramienta política de cualquier gobierno porque determinan dónde se destinan los recursos públicos y bajo qué criterios se distribuyen. Introducir en ellos un concepto con una fuerte carga ideológica de la extrema derecha convierte unas cuentas económicas en una declaración política. El debate deja de centrarse exclusivamente en cuánto se invierte en sanidad, educación o vivienda para trasladarse a quién merece acceder prioritariamente a esos recursos.

Con esta decisión, el Partido Popular ha logrado sacar adelante sus primeros presupuestos en la Generalitat para los próximos meses de lo que queda de año, pero también ha asumido el coste de aparecer como el partido que abrió la puerta a que una reivindicación de la extrema derecha, que pretende llevarla al marco nacional, queden plasmadas en las cuentas públicas.