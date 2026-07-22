Javier Aroca explica lo que ha supuesto la victoria de España en el Mundial: "Se estudiará en antropología política"

España ha logrado su segunda estrella, un hito más rodeado de récords increíbles y en algunos casos inéditos.

La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial tiene muchas lecturas que van más allá del fútbol. Desde el punto de vista progresista, este es el triunfo de un grupo de jugadores que se parece mucho a lo que es España.

Javier Bardem dijo en una entrevista en Onda Cero que esta es una Selección Española "que representa a mucha gente de muy diferentes colectivos y tiene la capacidad de unir y de sentirnos orgullosos de esos colores porque es una España plural".

"En esta España de colores tan vivos cabemos tod@s. Son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierta en su mayor fortaleza. Una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo", dijo también en un post de Instagram cuando la prensa española de extrema derecha lo criticó por no ponerse una camiseta de España en el partido contra Austria.

La España de Llorente

El futbolista Marcos Llorente, que también ha tenido alguna que otra polémica por su ideología política, dejó otro mensaje que también refleja el sentir de una parte de la población.

"Qué bonito que, en una época en la que hacen todo lo posible por dividirnos, enfrentarnos y mantenernos discutiendo por cualquier cosa, lleguen once personas corriendo detrás de un balón para recordarnos quiénes somos", dijo en Instagram en una publicación crítica con la clase política.

"Durante unas semanas han desaparecido las etiquetas, las ideologías y las peleas. Solo ha quedado una país unido, celebrando, sufriendo y emocionándose junto. Qué maravilla ver una España así, aunque solo sea por un rato. No somos conscientes de que somos el puto mejor país del mundo. Viva España", sentenció.

La España de Aroca

El tertuliano Javier Aroca también ha querido expresar cómo ve él la victoria de la Selección Española, que quizá esté más en el punto de Bardem que en el de Marcos Llorente.

"Se estudiará en antropología política, en el imaginario progresista mundial se considera el triunfo de la selección española de fútbol como la victoria de España, en nombre de todos, contra el imperialismo ultraderechista que representa Trump y los EEUU", ha señalado Aroca.

Un mensaje es claramente una crítica al poder de Donald Trump en el mundo y al de algunos de sus aliados como Israel o la propia Argentina.