La IA de Meta borró miles de cuentas por error y los afectados descubrieron lo peor: la única vía para recurrir era hablar con otra IA

La Unión Europea tiene un reglamento que dice que las plataformas deben ser transparentes a la hora de explicar por qué se ha eliminado un contenido o vetado a un usuario. El papel lo aguanta todo; la realidad, no. Un extenso reportaje publicado en The New York Times se adentra en el fenómeno de los usuarios que son expulsados de Instagram, la red social de Meta.

De un tiempo a esta parte son cada vez más los usuarios que detectan cómo han sido vetados de la popular red social de fotografías por un supuesto error. El equipo de moderación de la plataforma ha etiquetado que estaba subiendo contenido de abuso sexual infantil y por eso no puede continuar participando en el servicio. El problema es que en realidad nunca subieron ese tipo de "contenido".

El Times destaca lo que muchos usuarios están denunciando: han sido expulsados por una inteligencia artificial. Meta anunció entre 2022 y 2025 varias rondas masivas de despidos, eliminando más de 20.000 puestos de trabajo. En mayo de este mismo año la compañía volvió a anunciar otra ronda para despedir al 10% de su plantilla, otras 8.000 personas, para compensar sus inversiones multimillonarias en la IA.

A menos empleados, más herramientas automáticas haciendo el trabajo que antes hacían los seres humanos. El problema es que esas herramientas automáticas están lejos de ser infalibles y están expulsando erróneamente a usuarios que no solo utilizaban Instagram para entretenerse, sino que habían convertido la red social en su vía de ingresos (profesores de inglés en Portugal, pequeños influencers, etc).

Más de 66.000 personas contra los bloqueos injustos en Instagram

Muchos de esos casos llevan meses reuniéndose en una iniciativa llamada Fix Platforms ("arreglad las plataformas", en inglés) que ha dado paso a la creación de un colectivo bautizado como People over Platforms ("la gente, antes que las plataformas"). Han reunido más de 66.000 firmas a través de la red (muchas de ellas, procedentes de España) y exigen lo evidente: frenar las restricciones de cuentas injustas.

"Los usuarios de todo el mundo están viendo sus cuentas bloqueadas sin previo aviso, sin explicaciones ni asistencia efectiva. Lo que antes era un fenómeno ocasional se está convirtiendo en algo sistémico", denuncian los responsables de la iniciativa. Es que el problema va más allá: cuando alguien sufre un bloqueo de su cuenta e intenta apelarlo, el servicio de atención al usuario que presta Meta sería otra inteligencia artificial.

Un portavoz de Meta aclara en el reportaje publicado por The New York Times que según los datos de la compañía la IA es más eficaz a la hora de moderar contenidos. Llega a aportar cifras, aunque no desgrana de dónde nace ni sobre qué estudio se ha realizado: la firma asegura que los modelos algorítmicos cometen un 13% menos de errores que los humanos y detectan hasta un 10% más de infracciones por parte de los usuarios.

No son pocos los incendios en la casa que fundó Mark Zuckerberg. El mes pasado Meta también tuvo que reconocer una vulnerabilidad rematadamente sencilla gracias a la cual se habían conseguido afectar cuentas (incluso una cuenta ya inactiva que utilizó Barack Obama en Instagram cuando era presidente de EEUU). Entonces ya se habló de la posibilidad de que Meta estuviese delegando y confiando demasiado en la IA.

En el reportaje del Times algunos de los afectados son ciudadanos residentes en Portugal: Bruselas puede actuar invocando el Reglamento de Servicios Digitales. La norma nació explícitamente para ello. En realidad, la UE ya investiga a Instagram y a Meta bajo los preceptos de ese texto legal y ya ha concluido que Instagram no impidió de forma efectiva que menores utilizaran la app o que su diseño era adictivo.

Por esa razón, Meta se expone a una multa histórica y multimillonaria, de las más grandes que cualquier jurisdicción haya podido aplicar a una gran tecnológica. Si la polémica de los usuarios expulsados injustamente de Instagram sigue creciendo, la compañía verá abrirse otro frente.