Muere a los 54 años Joan Roca, bajista del grupo Antònia Font

Joan Roca, bajista de la banda Antònia Font, en una actuación con su grupo en el Primavera Sound

El bajista de la banda mallorquina Antònia Font, Joan Roca (Palma, 1972), ha muerto este miércoles 22 de julio de 2026, según han confirmado a EFE fuentes del entorno del músico. Joan Roca formaba parte del popular grupo mallorquín, fundado en 1997, conjuntamente con Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa y Pere Debon.

El grupo se consolidó como uno de los más influyentes del pop en catalán, con un estilo caracterizado por melodías festivas y letras humorísticas, poéticas, surrealistas y fantasiosas. En su trayectoria acumula ocho álbumes, entre ellos Coser i cantar, Lamparetes, Vostè és aquí y Un minut estroboscòpica.

Antònia Font se separó en 2013, pero volvieron en 2021

La banda se separó de manera indefinida en 2013, después de 16 años de carrera, aunque volvió a reunirse y en 2021 anunció nuevas canciones y conciertos para 2022.

Ese año publicó Un minut estroboscòpica, un trabajo con el que, según sus integrantes, se recuperó la esencia del universo creativo de Antònia Font.

Actuación de la banda Antònia Font en Sitges Ramón Costa/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

El bajista fallecido también participó en otros grupos como Geometrical Sardine, Dinamo, U Jazz, Quartet o Ensemble ACA.

La presidenta balear, Marga Prohens, ha manifestado a través de la red social X todo su afecto a la familia, amigos e integrantes de Antònia Font.

"Gracias, Joan, por hacernos cantar, bailar, reír y soñar, por hacernos sentir tanta alegría y por formar parte de nuestras vidas a través de la música. Tus notas y tu legado perdurarán para siempre", ha indicado Prohens. A modo de homenaje, Prohens ha compartido una estrofa de la canción 'Tristesa' de la banda mallorquina.