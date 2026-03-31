¿Casualidad? Guillermo y Kate vuelven a la Misa de Pascua en Windsor mientras Beatriz y Eugenia de York fueron invitadas a no asistir

Eugenia de York, Beatriz de York, el príncipe Guillermo y Kate Middleton en la Misa de Pascua en Windsor en 2017

Las princesas Beatriz y Eugenia de York solían acudir de forma habitual a la Misa de Pascua en Windsor, donde la familia real británica se reúne cada año para el servicio religioso que se celebra en la Capilla de St George. Se trata de una tradición, no de un acto oficial, por lo que los familiares que no forman parte de la casa real británica sí están invitados a participar.

De hecho, hasta 2025 había estado yendo el expríncipe Andrés, ya apartado pero todavía sin la vergüenza de haber perdido sus títulos y honores, haber sido desalojado del Royal Lodge, y sobre todo haber sido detenido por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Y junto a él asistía Sarah Ferguson, que regresó al redil tras la muerte del duque de Edimburgo. Él no podía soportarla y sabía que no traía nada bueno. No se equivocaba.

El expríncipe Andrés y Sarah Ferguson en la Misa de Pascua 2025 en Windsor Samir Hussein/WireImage

Así que en los últimos años era habitual ver a los York en la misa de Pascua, con los maridos de las princesas Beatriz y Eugenia incluidos en el pack. Pero eso ha terminado en 2026. Fuentes palaciegas dieron a conocer a la prensa británica que las dos hermanas han hecho planes alternativos "con el acuerdo y la comprensión del rey". Una elegante forma de decir que les han invitado a no asistir y ellas se han buscado otra cosa que hacer en Pascua.

Previamente se les hizo saber que no eran bienvenidas en Ascot, donde no solían fallar, y que era mejor que no aparecieran en público con otros miembros de la familia real británica si se podía evitar. El motivo es que aunque la caída en desgracia de su padre no les ha hecho perder sus títulos y gozan del cariño de Carlos III, la familia York es tóxica y ahora mismo hace más mal que bien a la imagen de la monarquía.

El príncipe Eduardo, el conde de Wessex, Sophie de Edimburgo, Eugenia de York y Jack Brooksbank y Beatriz de York y Edo Mapelli en la Misa de Pascua 2025 en Windsor Anadolu via Getty Images

No hay pruebas de mala conducta ni de responsabilidad de las princesas, pero sí aparecen en los archivos Epstein. En ellos figura que en 2009 Sarah Ferguson las llevó a Estados Unidos para verse con el pedófilo pocos días después de que este saliera de prisión tras ser condenado en 2008 por delitos sexuales contra una menor. Por entonces Beatriz tenía 20 años y Eugenia tenía 19.

Los príncipes de Gales regresan después de dos ausencias

Y mientras las hijas de Andrés y Sarah son apartadas, los príncipes de Gales regresan al servicio religioso de Pascua, donde se espera al menos a los reyes Carlos y Camilla, si bien seguramente acudan otros miembros de la familia real británica como los Edimburgo, la familia de la princesa Ana y quizá también los hijos y nietos de la difunta princesa Margarita.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus hijos George, Charlotte y Louis en la Misa de Pascua 2023 en Windsor Yui Mok

El príncipe Guillermo y Kate Middleton estuvieron por última vez en este acto por Pascua en 2023. En 2024 la princesa de Gales padecía un cáncer que le hizo permanecer prácticamente apartada de la vida pública, mientras que en 2025 optaron por alargar sus vacaciones de Semana Santa en Norfolk, evitando así ser fotografiados con los York.

Casualidad o no, una vez que esta rama familiar se aparta, los Gales, que representan no solo el presente, sino también el futuro de la monarquía, recuperan su sitio y evitan dejarse ver en público con unas primas a las que prefieren ver lo menos posible, al menos de cara a la galería.