Inés García y Lamine Yamal dan un paso más en su relación 

Desde que un curioso los grabó paseando por las calles de una paradisíaca isla griega durante una escapada veraniega, Lamine Yamal y la influencer Inés García se han convertido en protagonistas de la actualidad en los últimos días.

Yamal acudió a la cena de celebración de La Liga del FC Barcelona acompañado de su nueva novia sorprendiendo a muchos ya que no llevan mucho tiempo de relación y ambos disfrutaron del primer concierto de Bad Bunny el Barcelona el pasado viernes.

La influencer tuvo que defenderse de las críticas explicando que no había dejado a un novio de cinco años por salir con el futbolista, denunciando que si alguien se quiere inventar algo, se invente algo que tenga "más consistencia".

Este domingo, Yamal y García han hecho lo que muchas parejas de su edad consideran un paso fundamental en su relación: compartirse en Instagram. El futbolista subió una story con una foto en la que aparece abrazando a la influencer, acompañada de la música de Bad Bunny. Horas después, García la compartió en su perfil añadiendo un corazón marrón.

Quién es Inés García

Una auténtica desconocida para muchos hasta hace una semana, García es una influencer sevillana de 21 años que comparte habitualmente su día a día y especialmente sus estilismos. Su relación con Yamal ha hecho que en una semana pase de tener 90.000 seguidores en Instagram a rozar los 190.000 actualmente.

García ha colaborado con firmas de cosmética como Yepoda, con la línea de belleza de Women's Secret o con AliExpress. A juzgar por lo que publica en su perfil de Instagram, la sevillana es habitual en los eventos del mundo influencer y se la ha podido ver en fiestas organizadas por Disney, la revista Cosmpolitan o en los Premios Ídolo, los galardones para influencers creados por Dulceida.

Si la relación entre García y Yamal será duradera o una aventura pasajera solo el tiempo lo dirá, pero por ahora ha multiplicado el interés en la sevillana.