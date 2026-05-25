Hacienda confirma las citas para la declaración de la renta presencial: así puedes pedirla desde esta semana

La campaña de la renta está a punto de entrar en su recta final. A partir del 1 de junio puedes presentarla presencialmente en las oficinas de Hacienda. Se trata de la tercera modalidad disponible, junto a la opción online y la renta telefónica.

La ventaja de hacer la renta en una sede de la Agencia Tributaria es que contarás con la ayuda de un funcionario de Hacienda en todo momento. Esto es de interés si tu declaración es compleja y tienes diferentes dudas sobre el proceso. Así evitarás errores que te puedan salir caros.

Aunque millones de contribuyentes optan por la modalidad online debido a la comodidad y a la agilidad que permite (y para recibir antes la devolución) no debes descartar esta opción en caso de que aún no la hayas presentado.

Antes de acudir a una oficina para hacer la renta presencialmente tienes que conseguir cita con Hacienda. Y también es importante conocer los documentos que necesitas si quieres completar el proceso con esta modalidad.

Cómo conseguir cita para la renta presencial

Tienes dos opciones para obtener la cita: a través de la web de Hacienda o llamando a uno de los números habilitados, 91 535 73 26 o 901 12 12 24.

Las citas se abren el viernes 29 de mayo y podrás ir a una oficina a hacer la renta desde el lunes 1 de junio. La modalidad presencial está disponible hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la declaración de la renta.

Puedes escoger la fecha que mejor te convenga, siempre y cuando haya hueco. Pide cita cuanto antes para poder elegir día y hora.

Qué documentación necesitas para hacer la renta en una oficina de Hacienda

Antes de acudir a la Agencia Tributaria necesitas tener preparados todos los documentos que te van a permitir hacer la renta presencialmente.

Tienes que llevar esta documentación:

DNI : el tuyo y también una fotocopia del de otras personas que aparezcan en la declaración.

: el tuyo y también una fotocopia del de otras personas que aparezcan en la declaración. IBAN de la cuenta del banco: para que puedan hacerte el ingreso si la renta sale a devolver o para que domicilies el pago en caso contrario. Aquí también puedes optar por el pago fraccionado.

para que puedan hacerte el ingreso si la renta sale a devolver o para que domicilies el pago en caso contrario. Aquí también puedes optar por el pago fraccionado. Referencias catastrales : si en el borrador aparecen inmuebles debes llevar la referencia catastral de cada uno.

: si en el borrador aparecen inmuebles debes llevar la referencia catastral de cada uno. Facturas y justificantes de las deducciones: si quieres aplicar deducciones debes llevar toda documentación que acredite tu derecho a ellas. Por ejemplo, tu contrato de alquiler si vas a cobrar este tipo de deducciones.

Una vez tengas todo preparado, sólo tienes que ir a la oficina a la hora indicada y un agente de Hacienda te asesorará durante el proceso. Presentarás la renta ese mismo día y ya habrás completado el trámite este año sin errores y resolviendo cada duda.