Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hacienda confirma las citas para la declaración de la renta presencial: así puedes pedirla desde esta semana
Economía
Economía

Hacienda confirma las citas para la declaración de la renta presencial: así puedes pedirla desde esta semana

La declaración de la renta presencial arranca el 1 de junio, pero desde esta semana puedes conseguir cita.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
Oficina de la Agencia Tributaria
Puedes pedir cita para la renta presencial desde el 29 de mayoEuropa Press via Getty Images

La campaña de la renta está a punto de entrar en su recta final. A partir del 1 de junio puedes presentarla presencialmente en las oficinas de Hacienda. Se trata de la tercera modalidad disponible, junto a la opción online y la renta telefónica

La ventaja de hacer la renta en una sede de la Agencia Tributaria es que contarás con la ayuda de un funcionario de Hacienda en todo momento. Esto es de interés si tu declaración es compleja y tienes diferentes dudas sobre el proceso. Así evitarás errores que te puedan salir caros.

Aunque millones de contribuyentes optan por la modalidad online debido a la comodidad y a la agilidad que permite (y para recibir antes la devolución) no debes descartar esta opción en caso de que aún no la hayas presentado. 

Antes de acudir a una oficina para hacer la renta presencialmente tienes que conseguir cita con Hacienda. Y también es importante conocer los documentos que necesitas si quieres completar el proceso con esta modalidad. 

Cómo conseguir cita para la renta presencial

Tienes dos opciones para obtener la cita: a través de la web de Hacienda o llamando a uno de los números habilitados, 91 535 73 26 o 901 12 12 24.

Las citas se abren el viernes 29 de mayo y podrás ir a una oficina a hacer la renta desde el lunes 1 de junio. La modalidad presencial está disponible hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la declaración de la renta. 

Puedes escoger la fecha que mejor te convenga, siempre y cuando haya hueco. Pide cita cuanto antes para poder elegir día y hora.

Qué documentación necesitas para hacer la renta en una oficina de Hacienda

Antes de acudir a la Agencia Tributaria necesitas tener preparados todos los documentos que te van a permitir hacer la renta presencialmente. 

Tienes que llevar esta documentación:

Una vez tengas todo preparado, sólo tienes que ir a la oficina a la hora indicada y un agente de Hacienda te asesorará durante el proceso. Presentarás la renta ese mismo día y ya habrás completado el trámite este año sin errores y resolviendo cada duda.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor SEO de El HuffPost. Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos e hizo sus prácticas en El Mundo. Trabajó durante 6 años en Business Insider, primero como redactor y después como gestor de la sección de Audiencias. Aterrizó en El HuffPost en marzo de 2026.

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Economía

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos