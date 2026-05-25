Miguel Ríos habla de una forma muy sincera de la figura de Javier Bardem

El cantante Miguel Ríos ha sido entrevistado por Rubén Sánchez, periodista y secretario general de FACUA Rubén Sánchez. Durante la conversación que han tenido y que se ha publicado en el canal de YouTube del también activista, el músico granadino ha tenido que hablar de Javier Bardem.

Sánchez le ha comentado el caso del actor, ya que le ha dicho que "se está manifestando públicamente contra el genocidio del pueblo palestino y en Hollywood se la han jugado por atreverse a hacer eso, cosa que no necesitaba hacerlo ni mucho menos porque podía ganar mucho más dinero callado, pero ha entendido que la empatía es lo primero". Entonces, el ha preguntado si a él le había pasado algo similar.

"Hubo un tiempo donde los ayuntamientos intervenían mucho en la contratación de la gente y sucedió un efecto contrario, que es que por llevar la cultura a la calle ocuparon espacios que le pertenecían a otras profesiones como los promotores de conciertos. Hubo un momento en el que casi se acaba el tejido promotor", ha comenzado diciendo.

Ríos ha recordado que en aquella época "hubo muchos ayuntamientos que no te llevaban y llevaban a otros, que están en su derecho". "Ahora hay un promotor que me lleva a tocar a un sitio y él se juega su dinero y yo mi trabajo, cobro mi salario, pero como no he sido nunca subvencionado y no sé si es verdad", ha sentenciado.

Así habla de Javier Bardem

El artista granadino ahí se ha puesto a hablar de Bardem: "Me hablas de Bardem y es un tipo al que adoro. Lo conozco desde que era muy pequeño porque su madre, Pilar, era muy amiga mía y es una luchadora acojonante. Javier es un ejemplo de saber estar en el oficio, pero de una forma que te compromete, de decir que quieres estar al lado de Javier Bardem".

Ha contado que cuando hizo el 40 aniversario del Rock and Ríos fue a cantar la canción de Bienvenidos porque le dijo que quería hacerlo. "Se puso una chupa como la mía y salió a cantar como si fuera yo. Fue el segundo día del Wizink y la gente creía que era yo, salió enloquecido corriendo y me dijo que era uno de los momentos culminantes de su vida el poder haber hecho eso", ha narrado.

Por ello, Ríos ha apuntado que "es un tío en el que tenemos que fijarnos porque es el tipo del rey de la empatía, de la solidaridad y de estar con el más débil".

Finalmente, sobre el discurso que hizo en la presentación del festival de Cannes, el artista solo pudo tener elogios: "Es acojonante la síntesis y lo bien que se expresa, cómo lo hace, lo fluido que es y me emociono con Javier, porque al igual que Carlos y que Mónica son mi familia".