Chris Martin vuelve a hacerse viral por lo que le dice a dos israelís tras subirles al escenario

El cantante de Coldplay vuelve a hacerse viral, aunque esta vez no por pillar una infidelidad en pleno concierto, sino por lo el discurso que realizó ante dos chicas israelís durante una de las citas de su gira. La escena ocurrió el pasado 31 de agosto, momento en el que el cantante se puso a hablar con dos chicas del público a las que subió al escenario.

Tras unos minutos de conversación y después de enterarse de que las fanáticas eran israelís (momento en el que parte del público comenzó a abuchear a las jóvenes, aunque también a aplaudirlas), el vocalista comenzó un inesperado alegato.

"Estoy muy agradecido de que estén aquí como seres humanos. Las tratamos como iguales en la Tierra, sin importar de dónde vienen. Gracias por estar aquí, estamos agradecidos. Y gracias por ser cariñosas y amables", comenzó en su discurso Chris Martin, quien a pesar de ello quiso dedicar su apoyo a Palestina.

"Aunque quizá sea polémico, quiero dar la bienvenida también a las personas de Palestina que están en el público, porque creo que todos somos igualmente humanos", agregó el cantante, que aun así agradeció la asistencia de ambas. "Gracias por estar aquí", sentenció.

Tras la escena viral, las jóvenes fueron entrevistadas en la emisora israelí Kan 11, donde afirmaron que por un segundo dudaron en decir otro origen para evitar controversia. "Por una fracción de segundo pensamos en decir Malta", aseguró una de ellas a la emisora pública.