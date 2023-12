Cierra la tienda favorita de Naomi Campbell en Ibiza

Se acaba el año y uno de los negocios más míticos de Ibiza echa el cierre. Se trata de Front Line, la tienda de moda situada en el centro de la ciudad que ha sido durante años la favorita de estrellas como la supermodelo Naomi Campbell.

La razón es que la dueña de la tienda, Susan April Brown, se jubila después de capitanear Front Line desde los ochenta. "Realmente no estoy contenta, pero el tiempo no espera por nadie y ya me tendría que haber jubilado hace años. Si pudiera seguir, seguiría", ha asegurado en una entrevista con El periódico de Ibiza.

Susan April Brown fundó su marca de ropa, Lipstick, en 1984 y posteriormente fundó Front Line en la calle Bartomeu de Rosselló, en el corazón de la ciudad pero alejada de la zona de fiesta que, como recuerda la propietaria, entonces se concentraba en el puerto. A pesar de que estaba rodeada de oficinas, por allí pasaron todos los famosos que pasaban sus vacaciones en Ibiza.

De hecho, Brown se lamenta de que ahora la gente se viste "de cualquier manera" para ir a las discotecas y también asegura que la isla ha cambiado mucho en los últimos años. "Me gustaba la Ibiza de antes, de la naturaleza y de la buena gente, sin tanto postureo", ha comentado al diario local.

Antes de cerrar, Susan April Brown dará un cóctel en la tienda para todos sus clientes y colaboradores: "Significará que es real que me voy. Ya podré creer que me marcho".