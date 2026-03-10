Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La 'influencer' Ona Gonfaus se pronuncia tras las críticas en el Festival de Málaga: "No significa en absoluto que no me guste el cine español"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

La 'influencer' Ona Gonfaus se pronuncia tras las críticas en el Festival de Málaga: "No significa en absoluto que no me guste el cine español"

La influencer no supo responder ante las preguntas de cine que le formularon en la alfombra roja.

Marina Prats
Marina Prats
La influencer Ona Gonfaus en la premiere de 'Los Bridgerton'.
La influencer Ona Gonfaus en la premiere de 'Los Bridgerton'.ALDARA ZARRAOA

El pasado viernes dio el pistoletazo de salida el Festival de Málaga y no lo ha hecho exento de polémica. La presencia de numerosos influencers en la alfombra roja ha vuelto a traer el debate de si este tipo de rostros deberían participar en una gala de cine cuando guionistas y algunos cineastas o actores no han recibido invitación para el certamen de cine español, con respecto al que se han pronunciado nombres como Isabel Coixet.

Una de las polémicas más sonadas fue la de Ona Gonfaus, quien trató de responder ante los micrófonos de 101 TV sin demasiado acierto sobre qué película le había gustado recientemente o cuál recomendaría. "Una película... qué rollo", bromeó en determinado momento antes de añadir "la última de Ocho apellidos", en referencia a Ocho apellidos marroquís, estrenada en 2023.

Sus palabras desataron las críticas de muchos en redes sociales, donde pidieron a este tipo de invitados que, al menos, repasaran o conocieran la programación del festival o algunos de los grandes éxitos del cine español del último año.

No obstante, Gonfaus se ha pronunciado con un comunicado en su cuenta de Instagram, donde ha querido dar explicaciones sobre la polémica. Según detalla, había realizado varias entrevistas respondiendo preguntas sobre cine en la alfombra roja y llegó un punto en el que se quedó "en blanco".

"Sinceramente, me quedé en blanco y no respondí de la mejor forma, porque mencioné una película que se estrenó hace unos años y no una actual. Creo que todo el mundo tiene derecho a que le pasen cosas así, pero no significa en absoluto que no me guste el cine español o que no lo consuma", se ha justificado antes de decir que en otras entrevistas recomendó la cinta Hugo 24, de Aarón Piper.

"Para mí el cine y el trabajo de todo el gremio de la interpretación merecen muchísimo respeto", ha enfatizado antes de agradecer la invitación a este tipo de eventos y concluir su comunicado recalcando que se toma su trabajo "muy en serio".

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA PULEVA
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos