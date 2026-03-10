La 'influencer' Ona Gonfaus se pronuncia tras las críticas en el Festival de Málaga: "No significa en absoluto que no me guste el cine español"

El pasado viernes dio el pistoletazo de salida el Festival de Málaga y no lo ha hecho exento de polémica. La presencia de numerosos influencers en la alfombra roja ha vuelto a traer el debate de si este tipo de rostros deberían participar en una gala de cine cuando guionistas y algunos cineastas o actores no han recibido invitación para el certamen de cine español, con respecto al que se han pronunciado nombres como Isabel Coixet.

Una de las polémicas más sonadas fue la de Ona Gonfaus, quien trató de responder ante los micrófonos de 101 TV sin demasiado acierto sobre qué película le había gustado recientemente o cuál recomendaría. "Una película... qué rollo", bromeó en determinado momento antes de añadir "la última de Ocho apellidos", en referencia a Ocho apellidos marroquís, estrenada en 2023.

Sus palabras desataron las críticas de muchos en redes sociales, donde pidieron a este tipo de invitados que, al menos, repasaran o conocieran la programación del festival o algunos de los grandes éxitos del cine español del último año.

No obstante, Gonfaus se ha pronunciado con un comunicado en su cuenta de Instagram, donde ha querido dar explicaciones sobre la polémica. Según detalla, había realizado varias entrevistas respondiendo preguntas sobre cine en la alfombra roja y llegó un punto en el que se quedó "en blanco".

"Sinceramente, me quedé en blanco y no respondí de la mejor forma, porque mencioné una película que se estrenó hace unos años y no una actual. Creo que todo el mundo tiene derecho a que le pasen cosas así, pero no significa en absoluto que no me guste el cine español o que no lo consuma", se ha justificado antes de decir que en otras entrevistas recomendó la cinta Hugo 24, de Aarón Piper.

"Para mí el cine y el trabajo de todo el gremio de la interpretación merecen muchísimo respeto", ha enfatizado antes de agradecer la invitación a este tipo de eventos y concluir su comunicado recalcando que se toma su trabajo "muy en serio".