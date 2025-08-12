Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Critican a Sophie Turner por dejar a sus hijos para irse de fiesta y ella no se calla: "Algunas personas no pueden pensar por sí mismas"
La actriz de 'Juego de Tronos' acudió a uno de los conciertos que ofreció Oasis en el estadio de Wembley en Londres.

Sophie Turner en el desfile de Louis Vuitton.Europa Press via Getty Images

De las críticas por supuestamente no cuidar a sus hijos o por hacer planes sin ellos que viven muchas madres no se libran ni las celebrities. El último caso ha sido el de Sophie Turner, quien compartió hace unos días unas imágenes junto a unas amigas en uno de los conciertos que ofreció Oasis en el londinense estadio de Wembley.

La actriz que dio vida a Sansa Stark Juego de Tronos, madre de dos hijas de cinco y dos años junto a su expareja el cantante Joe Jonas, subió a su cuenta de Instagram varios vídeos e imágenes ataviada con look de Levi's, quien la invitó al evento, y con el merchandising de Adidas de la banda británica junto al mensaje: "Sombreros de pescador y zapatillas .... Con eso me basta".

Sin embargo, una usuaria de la red social le respondió con un "Jaja creo que se le ha olvidado que tiene dos hijas". Ante esto, y más aún después de las batallas legales que han tenido ambos tras su divorcio por la custodia de las menores, Turner no se calló.

"Ah, lo siento, a veces olvido que algunas personas no pueden pensar por sí mismas. Así que... Escucha esto, hay una cosa loca llamada custodia compartida. Tal vez, solo tal vez, estaban con su padre ese día”, respondió la actriz. Su respuesta dio lugar a numerosos comentarios de apoyo de sus seguidores como "tener hijos y seguir siendo yo, ese es el sueño", "Dios no quiera que una madre se divierta" o "disfruta de tu noche fuera mamá".

Las críticas sobre la actitud de Turner con sus hijas y ser acusada de "fiestera" es algo que la acompaña desde su divorcio de Joe Jonas en 2023. Él le pidió el divorcio mientras ella se encontraba rodando la serie Joan en Reino Unido y tras la noticia, empezaron a salir noticias que acusaban a Turner de ser irresponsable en la crianza de sus hijas.

"Recuerdo que estaba en el plató, tenía contrato para dos semanas más, así que no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y no podía ir a verlas porque tenía que terminar Joan. Y empezaron a salir todos esos artículos... Me dolió porque realmente me torturo por cada movimiento que hago como madre, ¡la culpa de ser madre es tan real! No paraba de decirme a mí misma: 'Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido una fiestera", declaró a la edición británica Vogue.

Después de tener una ardua batalla por la custodia, finalmente firmaron un acuerdo de custodia compartida en septiembre de 2024 que ambos han celebrado públicamente. "Estamos compartiendo la custodia, y creo que lo estamos haciendo bastante bien juntos. Hemos pasado por muchas cosas este año, y lleva tiempo reparar lo que ha pasado, pero haré lo que sea para asegurarme de que mis hijos sientan que tienen una mamá y un papá que siempre pueden estar ahí para ellos, juntos o separados", aseguró la actriz a Harper's Bazaar el pasado mes de octubre.

Jonas también se ha mostrado contento con la forma de "coparentalidad" que están llevando. "Tener una madre increíble, Sophie, para esas niñas es como un sueño hecho realidad", dijo el pasado mes de junio en una charla con E!News.

