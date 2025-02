¿Cuánto factura Shakira? Los negocios de la artista más allá de la música

Getty Images for The Recording A

Brasil, Perú, Colombia... La gira más ambiciosa de Shakira está en marcha y antes de empezar ya se ha confirmado como uno de los capítulos más importantes de su carrera musical: visitará 29 ciudades del continente americano —11 en Latinoamérica y 17 en Estados Unidos— y ha vendido más de un millón de entradas.

"Las cifras son interesantes, pero para mí lo que importa es cómo una canción conecta. El verdadero impacto no se mide en números”, asegura Shakira en una entrevista que concedió a la edición colombiana de la revista Forbes poco antes de viajar la ceremonia de entrega de los premios Grammy, donde recibió el premio al Mejor álbum pop latino.

Una entrevista que sobre todo ahonda en su faceta como empresaria —superados ya sus problemas con nuestra hacienda— con su frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” sobrevolando la conversación. Y es que las arcas de la colombiana no solo se llenan con la música, sus acertadas inversiones y sus campañas de publicidad con la tecnológica Epson, la plataforma de viajes Despegar, las sandalias Ipanema y la cadena de restaurante Hard Rock, también han contribuido a multiplicar sus ingresos.

"En el universo de los negocios, ha demostrado un olfato inversor tan afilado como su talento artístico", afirman en el reportaje, en el que destacan el variopinto portfolio de inversiones de Shakira, desde su marca de perfumes ‘S’ by Shakira hasta la startup de videojuegos Wonder, que después compró Atari. Una startups de bebidas energéticas, High Brew Coffee, una marca de decoración, The Citizenry, una marca de ropa interior inclusiva, Parade; una marca de cereales saludables, Magic Spoon; una compañía de bicicletas, Spirit Fork; y una marca de snacks de almendras con sabores innovadores, SkinnyDipped son otros de los negocios en los que ha confiado la cantante de Waka-Waka.

“Me gusta invertir en marcas con las que conecto, especialmente si generan impacto positivo”, asegura la artista.