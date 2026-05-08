David Attenborough, el centenario naturalista y divulgador científico que logra poner de acuerdo a Carlos III y a sus hijos Guillermo y Harry

David Attenborough ha cumplido nada más y nada menos que 100 años. Nacido el 8 de mayo de 1926 en Isleworth, Inglaterra, es un naturalista, divulgador científico y presentador muy conocido tanto en su país como internacionalmente por sus décadas de trabajo para acercar el mundo natural a la población y la necesidad de su conservación a través de sus documentales de naturaleza.

A lo largo de su extensa y prolífica carrera ha contribuido a aumentar la conciencia global sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y sobre los efectos del cambio climático. Eso sí, Sir David Attenborough apuesta por un enfoque de esperanza y no de catastrofismo, señalando que todavía podemos hacer un esfuerzo para evitar las peores consecuencias para la Tierra.

David Attenborough en 1965 Getty Images

Ahora, al cumplir un siglo de vida, ha sido honrado públicamente por una vida y obra tan extraordinarias que incluso ha logrado poner de acuerdo a Carlos III y a sus hijos Guillermo y Harry, lo que teniendo en cuenta las diferencias que el rey y el príncipe de Gales tienen con el duque de Sussex, es hasta un hito.

Además de la tradicional felicitación que el monarca envía a todos los británicos que alcanzan un siglo de vida, la cuenta oficial de la casa real británica le ha enviado sus mejores deseos por sus 100 años y ha publicado una serie de imágenes. Una de ellas data de 1958 y se ve al naturalista presentando a unos entonces niños Carlos III y la princesa Ana a Cocky, una cacatúa de su programa Zoo Quest de BBC.

David Attenborough presenta a su cacatúa Cocky a los entonces niños Carlos III y la princesa Ana Mirrorpix via Getty Images

Asimismo, Buckingham ha deseado a Sir David que disfrute de los festejos del día, en referencia a David Attenborough's 100 Years on Planet Earth, un evento en directo desde el Royal Albert Hall que se puede ver en BBC One.

Con este acto se rinde "homenaje a su innovadora trayectoria como pionero en la divulgación de la historia natural" a través de "impactantes historias sobre la vida salvaje, acompañadas de música en vivo de sus programas, junto con reflexiones de figuras públicas y destacados defensores del medio ambiente".

David Attenborough y Carlos III en el estreno de 'Ocean with David Attenborough' en Londres en 2025 Alastair Grant

Por otro lado, el príncipe Guillermo participó en un vídeo para felicitar al divulgador, al que dijo: "Feliz centenario, David. No puedo creer que ya tengas 100 años. Muchas gracias por todo tu apoyo al premio Earthshot. Todo lo que haces sigue inspirándome".

En cuanto al príncipe Harry, le dedicó una columna en Time en la que le definió como un santo laico cuya "contribución más significativa ha sido el desmantelamiento sistemático de la idea de que los problemas climáticos ocurren 'en otro lugar'. Los jóvenes siguen escuchándolo no solo por el espectáculo de la naturaleza, sino también por la sensación de continuidad que les ofrece en un mundo inestable".

La pasión de los Windsor por Sir David Attenborough

No es de extrañar tanto cariño porque la familia real británica respeta y aprecia profundamente a David Attenborough. Y para demostrarlo fue nombrado Caballero por Isabel II en 1985, por lo que desde entonces puede utilizar el título de Sir, entró en la Orden del Mérito en 2005 y desde 2022 es Caballero de la Gran Cruz de la orden de San Miguel y San Jorge.

Además, Carlos III, entonces príncipe de Gales, acudieron en 2019 al estreno de Our Planet, un excelente documental que se puede ver en Netflix y que se considera uno de los favoritos de la familia real británica. Merece la pena verlo.

A ello se une que Kate Middleton reveló que el Príncipe George, que entonces era un niño, había visto Blue Planet, otra serie documental de Attenborough y que estaba realmente enganchado.

Y no exageraba porque en 2020, el divulgador se presentó en el Palacio de Kensington para un estreno exclusivo de David Attemboroug: A Life on our Planet para el príncipe Guillermo. Allí se pudo ver a los príncipes George, Charlotte y Louis muy emocionados al conocer a uno de sus ídolos.

También David Attenborough fue el artífice de las primeras palabras públicas de los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton, con George preguntándole qué animal será el próximo en extinguirse, Charlotte queriendo saber si le gustan las arañas tanto como a ella, y Louis con ganas de conocer cuál es el animal favorito de Sir David, que por cierto son los monos.