El caso del príncipe Guillermo y Kate Middleton: cuando ella muestra más talento que el que lleva toda la vida preparándose

No es fácil aprender en la edad adulta un idioma con el que nunca se ha estado familiarizado. La reina Sofía hablaba griego, inglés, francés y alemán, pero tuvo que aprender español al casarse con el entonces príncipe Juan Carlos. Quizá no es el mejor ejemplo, pero lo cierto es que entiende y puede comunicarse en castellano, aunque no destaque por tener un español perfecto.

Sí lo son Mary de Dinamarca y Máxima de Holanda. La australiana no tardó en dominar el danés, que fácil no es, mientras que la argentina se puso enseguida manos a la obra para poder expresarse en neerlandés. Ambas demostraron su talento con la lengua del país del que son reinas, algo que siempre se destaca positivamente de ellas.

Los príncipes Kate y Guillermo en los premios BAFTA 2026 WireImage

Y luego está Kate Middleton, que no tuvo que aprender inglés para entrar en la familia real británica al casarse con el príncipe Guillermo porque ella misma es inglesa. Sin embargo, se espera que quien va a ser o es príncipe o princesa de Gales conozca la lengua de este país integrado en Reino Unido.

Kate Middleton se desenvuelve mejor en Galés

Así, Kate Middleton tuvo en algún momento que ponerse en serio a aprender galés o al menos a tener unas nociones básicas. Y pudo demostrar su destreza el 1 de marzo de 2026 con motivo del día de San David, el patrón de Gales.

Lo hizo en un vídeo en el que apareció junto al príncipe Guillermo y en el que ambos desearon a los galeses lo mejor para esta celebración en galés: "Feliz Día de San David a todos los galeses", comenzó él. "Tenemos a Gales siempre en nuestro corazón y esperamos con ansias cada visita", añadió ella.

"Es un país precioso, con una rica historia y una gente maravillosa", prosiguió el príncipe de Gales, mientras que la princesa finalizó con estas palabras: "Os deseamos un gran día de celebración con familiares y amigos".

Fue por tanto el debut de Kate Middleton en esta lengua, que no sabemos si empezó a aprender cuando se casó con el príncipe Guillermo en 2011 o a partir de 2022, cuando se convirtió en princesa de Gales cuando un día después de la muerte de Isabel II, Carlos III concedió el título principal de los herederos al trono a su hijo mayor.

Lo que se ha visto es, además de que tanto ella como él llevaban el narciso, la flor nacional galesa, y que Kate recicló un vestido de Alessandra Rich que había estrenado en el Victoria and Albert Museum de Londres en mayo de 2021, es que la princesa tiene más talento que el heredero para las lenguas, o al menos para el galés.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en su visita oficial a Gales en febrero de 2026 Samir Hussein/WireImage

Guillermo estaba llamado a ser príncipe de Gales desde su nacimiento, por lo que debería haber recibido lecciones de esta lengua desde niño como parte de su preparación. No ha contado cómo lo ha aprendido, pero sí reveló que el Duolingo le ha ayudado a practicar su galés.

Y aunque quien esto escribe no conoce este idioma y no puede decir que él lo hable mal, sí es evidente que ella se siente más segura y se expresa mucho mejor que su marido, pese a que ha dedicado menos tiempo al galés. Que sí, que seguramente los dos están leyendo una pantalla, pero ella lo hace mucho mejor.

Carlos III aprendió el idioma para ser investido príncipe de Gales

Quien sí tuvo que aprender galés con intensidad fue Carlos III. Cuando era joven se trasladó a la Universidad de Aberystwyth para un curso intensivo de galés. No fue fácil, pero el joven príncipe aprendió y demostró sus conocimientos en aquella ceremonia de investidura como príncipe de Gales realizada en Caernarfon Castle en 1969 en la que Isabel II le colocó incluso una corona.

La reina Isabel II corona a su Carlos en la investidura de Carlos III como príncipe de Gales en el Castillo de Caernarfon en 1969 Anwar Hussein

No volverá a suceder, porque Guillermo no ha querido algo así para él, y seguramente tampoco para el príncipe George cuando llegue el momento. Eso sí, el primogénito de Guillermo y Kate debería alcanzar la edad adulta dominando el galés. Ya no hay excusas.