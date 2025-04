De Leonor a Kate Middleton: la 'obsesión' y el escrutinio de las fotos en bikini de las mujeres de la realeza 

Desde hace unos días, las revistas del corazón y diversos periodistas especializados en Casa Real habían comentado la existencia de unas fotografías de la princesa Leonor en bikini disfrutando de un día de playa en Uruguay en una de sus escalas a bordo del Juan Sebastián Elcano. Desde Zarzuela no ocultaron la preocupación por la publicación de estas imágenes, que finalmente han visto la luz en la edición de este miércoles de la revista Diez Minutos.

Las fotos se tomaron el pasado 6 de marzo en La Mulata, una playa cercana a la ciudad de Montevideo, y en ellas se ve a la princesa ataviada con un bikini y unas gafas de sol disfrutando de un día como cualquier joven de su edad.

A pesar de que las instantáneas de la heredera son aparentemente inofensivas, han reabierto el debate sobre si hay algún tipo de interés informativo en ver a Leonor en bikini y si la obsesión por captar a mujeres de la realeza en bañador es un acto de cosificación y de machismo.

De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz, de la que también se publicaron imágenes en bikini el pasado verano, ha denunciado que las fotografías de Leonor demuestran “un sesgo de género” y que las mujeres están sometidas a un mayor “escrutinio” que en hombres en posiciones similares.

"Gran cantidad de portadas van dirigidas a las mujeres en todos los sectores de la vida y no comentan ni hacen comentarios físicos de cómo visten los hombres en general", ha indicado la vicepresidenta. Por su parte periodistas como Ana Polo han defendido que Leonor “es la princesa de Asturias y futura reina de España y todo lo que hace tiene un interés informativo".

El morbo por ver a una royal en bikini no es exclusivo de Leonor, y ya se han enfrentado a ello otras mujeres de la realeza como Mette Marit de Noruega, Mary de Dinamarca o Kate Middleton, que ha mostrado en varias ocasiones su malestar por la intromisión en su vida privada. “Hay un morbo evidente en capturar a miembros de la realeza en situaciones cotidianas, especialmente si se trata de jóvenes como Leonor, ya que los medios y la opinión pública a menudo buscan contrastar la imagen idealizada de la realeza con su lado más ‘humano y accesible”, apunta Diana Rubio, doctora en comunicación, politóloga y experta en protocolo, imagen y etiqueta, que cree que el hecho de que la heredera sea joven hace que la atención sea mayor.

“La curiosidad hacia lo personal de figuras públicas siempre ha existido, pero en el caso de las royals jóvenes, este interés se mezcla con el deseo de ‘verlas fuera de su papel oficial’, lo que puede generar una atención desmedida. Esto, por supuesto, también está alimentado por la falta de privacidad que sufren estos miembros de la realeza”, explica la experta en imagen y protocolo.

La diferencia del escrutinio a hombres y mujeres

La princesa Leonor no es la primera mujer de la casa real española en ver cómo se publican sus imágenes en bikini, ya que la propia reina Letizia fue fotografiada en Mallorca en 2007 en unas imágenes conseguidas por ¡Hola! y en Grecia durante unas vacaciones en 2011 cuando era princesa de Asturias en unas fotografías que publicó entonces la revista Semana. Ha pasado más de una década de esas instantáneas y, a pesar de que se sabe que existen fotografías más recientes de la reina en bikini, nunca han visto la luz.

El revuelo que se genera cada vez que se rumorea la publicación de unas imágenes de la reina no es comparable al de unas fotografías de Felipe VI, al que se fotografió en varias ocasiones en traje de baño durante su juventud. La diferencia de atención y escrutinio también fue evidente cuando se publicaron imágenes de Mary y Federico de Dinamarca, así como de Kate Middleton y el príncipe Guillermo.

Los ahora príncipes de Gales se han enfrentado a varias situaciones complicadas por la publicación de fotografías de la pareja en la playa en diferentes momentos de su relación. Unas de las imágenes más comentadas se tomaron en 2013 en isla privada de Mustique, donde los fotógrafos no tienen acceso. Sin embargo, un turista que estaba paseando por la playa tomó unas imágenes de Kate y Guillermo paseando por la orilla del mar en bañador.

Los príncipes de Gales, en marzo en el Día de la Commonweatlh Getty Images

Huelga decir que todos los titulares se hicieron eco de la imagen de la entonces duquesa de Cambridge en bikini y no de su marido, y más teniendo en cuenta que entonces estaba embarazada, por lo que el morbo por ver cómo evolucionaba su cuerpo era todavía más grande. El equipo del matrimonio no dudó en denunciar que las imágenes eran "una clara violación del derecho a la intimidad de la pareja" y los tabloides y medios británicos decidieron no publicarlas.

Todavía más controvertidas fueron las instantáneas de Middleton en topless que publicó en portada la revista francesa Closer en 2012, un año después de su boda con el príncipe Guillermo. Las imágenes se tomaron en una villa privada en el sur de Francia donde la pareja pensaba que podía disfrutar de su intimidad. Los entonces duques de Cambridge presentaron una denuncia por invasión de privacidad y obtuvieron una orden judicial para impedir el uso posterior de las imágenes.

En 2017, la revista fue obligada a pagar 190.000 euros a Middleton, cuyo portavoz denunció que se había “cruzado una línea roja”. "Ella es una princesa de verdad siglo XXI. Es una mujer joven que está en topless, lo mismo que se puede ver en cualquier playa en Francia o en todo el mundo", trataron de justificar los editores de Closer tras la publicación de las fotos.

"Las mujeres, especialmente las figuras públicas, son objeto de un mayor escrutinio en cuanto a su apariencia física, lo que incluye desde su vestimenta hasta su figura corporal. Esto se ve reflejado en los medios, donde la imagen de una mujer como Kate Middleton en un bikini es vista como un tema más vendible o digno de análisis que la de su esposo en bañador, a pesar de que ambos son igualmente figuras públicas” Diana Rubio

Para Diana Rubio, el análisis del físico o la vestimenta de las mujeres de la realeza como Middleton o la princesa de Asturias “es un reflejo claro de los sesgos de género que aún persisten en nuestra sociedad”. “Las mujeres, especialmente las figuras públicas, son objeto de un mayor escrutinio en cuanto a su apariencia física, lo que incluye desde su vestimenta hasta su figura corporal. A menudo, las mujeres tienen que cumplir con un estándar mucho más alto de ‘estética’ y ‘decoro’ en comparación con los hombres. Esto se ve reflejado en los medios, donde la imagen de una mujer como Kate Middleton en un bikini es vista como un tema más vendible o digno de análisis que la de su esposo en bañador, a pesar de que ambos son igualmente figuras públicas”, ejemplifica la experta.

El escrutinio llega a tal punto que Beatriz de York, hija del príncipe Andrés de Inglaterra y nieta de Isabel II, tuvo que excusarse después de que los medios británicos se mofaran de su cuerpo después de que se publicaran unas imágenes suyas en bikini en la playa en 2008. "Estoy disgustada, lo que han dicho ha sido bastante molesto, aunque reconozco que el traje de baño no era muy favorecedor", comentó entonces la princesa, que tenía 19 años.

La preocupación de Casa Real tras la denuncia de unas grabaciones de un centro comercial

Si los equipos de los actuales príncipes de Gales han manifestado en varias ocasiones por la publicación de fotografías de la intimidad de los futuros reyes, en Casa Real ha sucedido algo parecido durante las escalas de Leonor a lo largo de su travesía en el buque escuela.

“No todo vale”, lamentaron desde Zarzuela después de la publicación de unas imágenes en vídeo obtenidas a través de las grabaciones de seguridad de un centro comercial en las que se veía paseando a la princesa junto a varios de sus compañeros. Además, el equipo de casa real reunió a los corresponsales que suelen tratar estos temas para informarles de la existencia de estas fotografías.

Para Diana Rubio, la preocupación de Casa Real es entendible. "Las fotografías de miembros de la realeza, especialmente cuando son jóvenes como Leonor, pueden ser problemáticas no solo por el escrutinio personal que implican, sino también por el riesgo de que se malinterpreten o sean utilizadas para crear controversia innecesaria", asegura la experta.

En el caso de las fotos de la princesa Leonor, según la periodista Mariángel Alcázar había preocupación por "se interpretara como una escapada romántica de la princesa con el mismo chico que estaba" o el miedo a poner el foco en las personas que acompañan a la heredera. Además, tal y como ha explicado El programa de Ana Rosa, no quieren que se cree una imagen distorsionada del día a día de hija mayor de Felipe y Letizia. "Que se pensase que el buque escuela de la Armada, Juan Sebastián de Elcano fuese Vacaciones en el mar. Es decir, que se comentase 'fíjate que bien se lo pasa, que va de playa en playa", apuntó la experta en Casa Real.

La princesa Leonor, junto a sus compañeros, en el buque Juan Sebastián Elcano en su llegada a Tenerife. GTRES

Controlar la imagen que se quiere transmitir ha sido algo en lo que Zarzuela ha trabajado desde que nacieron Leonor y su hermana Sofía, de ahí que la publicación de estas fotografías haya generado tanto revuelo ya que aparentemente no gustan en palacio. "En un entorno donde la imagen de la monarquía es fundamental, cualquier 'desliz' mediático puede tener repercusiones", apunta Rubio.

"Además, las fotos de vacaciones o momentos privados podrían socavar la idea de que la realeza lleva una vida ejemplar y de respeto por los protocolos. Sin embargo, la sobreexposición mediática también podría indicar que la casa real necesita ser más proactiva en proteger su privacidad de manera más eficaz", concluye la experta.

La princesa Leonor tiene todavía por delante varios meses de larga travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano en los que está por ver si se sigue intentando capturar cada paso que da la heredera y cómo actúa Casa Real al respecto.