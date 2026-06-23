De las pasarelas al cine: Romeo, hijo de David y Victoria Beckham, debuta como actor 

Los hijos de David y Victoria Beckham han intentado hacer carrera en diferentes mundos. Brooklyn, el hijo mayor del matrimonio y con el que no tienen relación, pasó de intentar ser fotógrafo a chef y ahora vende una salsa picante mientras publica todo tipo de recetas en sus redes sociales. Por otro lado, Cruz, el tercero de los hijos de la mediática pareja, está intentando seguir los pasos de su madre y dedicarse a la música.

Romeo, el segundo vástago de David y Victoria, había compaginado el fútbol con una incipiente carrera como modelo, pero ahora ha decidido debutar en la gran pantalla. El joven es uno de los protagonistas de Forty Love, una película dirigida por el fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti.

Según ha publicado la revista especializada Variety, la cinta sigue la historia de Sacha Gallo (Paul Kircher), un gran estrella del tenis que cuando arranca la acción está entrenando para intentar levantar un importante trofeo en París. Las cosas empiezan a cambiar cuando entra en escena el personaje interpretado por Romeo Beckham, un ambicioso y carismático rival.

"Por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor. Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya enfrentado en la cancha", desvela la revista Variety sobre la trama.

Además de Beckham y Kircher, también forman parte del reparto de la película Guillame Canet o Benjamin Voisin, y el largometraje cuenta con una aparición especial de una de las grandes estrellas del cine francés: Catherine Deneuve.

Forty Love, que tiene previsto su estreno para finales de este año, sigue la estela de otras ficciones deportivas que han gozado de enorme éxito como la serie Más que rivales, que sigue el tórrido romance de dos jugadores de hockey y que se convirtió la pasada Navidad en el guilty pleasure de muchos espectadores, convirtiendo a sus protagonistas en estrellas mediáticas de la noche a la mañana.

No es la primera vez que el cine explora la tensión y el amor en el mundo del tenis y uno de los casos más recientes es el triángulo amoroso de Challengers, protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist, que pese a no conquistar a los Oscar se ha convertido en una peli de culto.