'Victoria Beckham en el primer baile de la boda de Brooklyn': el hijo mayor de los Beckham publica un comunicado contra ellos y las redes reaccionan con memes
'Victoria Beckham en el primer baile de la boda de Brooklyn': el hijo mayor de los Beckham publica un comunicado contra ellos y las redes reaccionan con memes

Después de meses de pullas, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha querido dejar clara su postura. 

Uxía Prieto
Victoria Beckham, en la presentación de su documental en Londres
Victoria Beckham, en la presentación de su documental en Londres

Después de meses de rumores y pullas, Brooklyn Beckham ha hablado claro y ha publicado un explosivo comunicado en sus redes sociales en el que asegura que la relación con sus padres, Victoria y David Beckham está rota. "No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", ha señalado el hijo mayor del matrimonio.

Brooklyn asegura que lleva meses guardando silencio pero que ya está harto de las continuas faltas de respeto hacia él y su mujer, Nicola Peltz. En el comunicado, el hijo mayor del futbolista y la diseñadora carga duramente contra el matrimonio, especialmente contra su madre, detallando escenas de tensión con las que se vivieron el día de su boda en 2022. 

"Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos [...] La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola 'no era de sangre", cuenta Brookly, que también acusa a Victoria Beckham de negarse "a última hora" a diseñar el vestido de Peltz.

David y Victoria Beckham, junto a Brookly y Nicola y su hija Harper en 2023
  David y Victoria Beckham, junto a Brookly y Nicola y Harper en 2023

El hijo mayor de los Beckham, que intentó ser fotógrafo y ahora quiere dedicarse a la gastronomía, también describe la escena del baile nupcial, en la que supuestamente Victoria habría "secuestrado" el momento para robarle la atención a la novia. 

"Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa debía ser mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba allí esperándome para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida", denuncia en el comunicado Brooklyn.

La posibilidad de la exspice robando el momento de atención a los novios y contoneándose ha sido la parte del texto que más ha llamado la atención en redes sociales. En X se suceden los memes con en los viejos tiempos y se podrían estar horas buceando para verlos todos. 

El elefante en la habitación

Es evidente que nada gusta más a X que intentar tomarse la actualidad con humor, y el culebrón de la familia Beckham no iba a ser menos. Además de los memes sobre Victoria, numerosos usuarios han aprovechado para sacar a la relucir la faceta como fotógrafo de Brooklyn, acusándolo de ser un nepo baby al que sus padres no han hecho otra cosa que apoyar en todas sus aventuras profesionales. 

Concretamente, se está compartiendo una fotografía de un elefante en Kenya en la que se aprecia el animal con dificultad. ¿La excusa? La idea de que Brooklyn está "abordando el elefante en la habitación" en referencia a los rumores de los últimos meses sobre la mala relación con sus padres. 

No importa la familia, solo la marca Beckham

Una de las grandes quejas de Brooklyn hacia sus padres es que no les importa el bienestar de su familia sino preservar la reputación de la marca Beckham ante la opinión pública. "Durante años nos hemos esforzado por estar presentes y apoyar cada desfile de moda, cada fiesta y cada evento de prensa para mostrar a nuestra 'familia perfecta", ha revelado el joven en el texto. 

"Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora", ha añadido el hijo mayor del matrimonio, que también tiene palabras para sus hermanos. “Hasta han mandado a mis hermanos a atacarme en redes sociales, antes de que me bloquearan de repente el pasado verano", ha insistido Brooklyn.

Por ahora ni David ni Victoria Beckham se han pronunciado al respecto, pero todo parece indicar que el comunicado de Brooklyn no es, ni mucho menos, el punto final de este culebrón.

