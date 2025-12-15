Karlos Arguiñano advierte de lo que se debe hacer en la cocina en Navidad: "Nada de volverse locos"

El reconocido cocinero y presentador de televisión, Karlos Arguiñano, ha publicado un vídeo en sus redes sociales (@karguinano) en el que ha aconsejado a aquellos que se van a poner manos a la obra en la cocina de cara a estas próximas Navidades y dando una advertencia para que todo salga bien y, sobre todo, uno esté más tranquilo.

Durante su popular programa Cocina abierta con Karlos Arguiñano, ha comentado que seguramente algunas personas que le estén viendo en ese preciso instante estarán esperando a que llegue la Navidad para cocinar "algo distinto", pero ha dado un consejo útil.

"No os volváis locos con las comidas de Navidad, si tenéis alguna duda y queréis hacer alguna cosa, ensayadla ahora, unos días antes, pero no hay que volverse loco", ha advertido durante la emisión de su programa, a la vez que preparaba otro de sus platos.

Barriendo un poco para su casa, ha recomendado que con cualquiera de las recetas que ha enseñado hasta ahora, "podéis preparar un pedazo de plato, y si algo no lo habéis hecho, entrenadlo".

Los días previos a la Navidad

Sea víspera o no de la gran cena de Nochebuena o la misma comida tradicional de Navidad, ha comentado que se puede probar a cocinar ese plato que no está entrenado. "A ver qué tal os resulta y así vais a tenerlo mucho más fácil, pero nada de volverse loco con el menú de Navidad, para nada", ha expresado.

En caso de duda, ha comentado que es mejor cocinar lo que se sabe para asegurar de que salga bien sí o sí. "No experimentéis el día que hay más gente en casa: hay aperitivo, hay tertulia, han venido los hijos de fuera, los nietos... Tenedlo previsto", ha afirmado.

Ha recalcado, y mucho, el concepto de ensayo, poniendo de ejemplo la col lombarda que estaba cortando. "Me parece un plato perfecto, que se puede tomar en ensalada, pero en caliente es un plato de invierno perfecto", ha rematado.