Dudas sobre el futuro sueldo de Leonor tras la petición polémica de salario de la princesa de Holanda

Aunque renunció a ella al cumplir los 18 años, Amalia de Orange, heredera al trono de Países Bajos, reclamó el pasado 8 de mayo la asignación que le correspondía por su papel como princesa heredera. Según argumentó en una carta dirigida al primer ministro en funciones neerlandés, Mark Rutte, necesitaba hacer frente a "gastos previsibles relacionados con el desempeño autónomo e independiente de su función".

La heredera, que está empezando a tener su agenda propia, aunque todavía no está copada por actos oficiales, empezará a tener más citas a partir de ahora. La heredera comenzará a recibir esta retribución a partir del 1 de enero del próximo 2025, según recoge la agencia de noticias EFE. Asimismo, ha detallado que Amalia no hará uso, al menos no por el momento, de otros 300.000 euros.

Esta decisión ha puesto el foco en la princesa Leonor, que cumplió la mayoría de edad el pasado mes de octubre y que, desde entonces, se ha dejado ver cada vez en más actos oficiales.

Sin embargo, Leonor continúa con su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza y continuará con ella otros dos años en la Escuela naval de Marín (Pontevedra) y la Academia del Aire de San Javier (Murcia).

Además, para esta formación, la heredera al trono rechazó el salario de cadete de 417,67 euros al mes y la Casa Real anunció que correría con todos los gastos de su formación, al igual que hicieron con sus estudios de Bachillerato en el Atlantic College de Gales.

A diferencia de la situación de Países Bajos, en España los miembros de la Casa Real no tienen un sueldo establecido, sino que reciben una asignación general que la Casa de S.M el Rey reparte entre sus miembros y no será hasta que acabe su formación y comience su actividad pública al completo, hasta que Leonor no reciba la misma.

En 2023, las asignaciones que recibieron los miembros de Casa Real fueron 269.296 euros, Felipe VI, 148.105 la reina Letizia y 121.186 euros la reina Sofía, cifras que distan también de las de la familia real de Países Bajos.

Además, tomando como referencia al rey Felipe VI, no fue hasta que cumplió 30 años cuando comenzó a recibir asignación como príncipe de Asturias, tal y como recoge Lecturas, por lo que cabría esperar todavía unos años para que lo hiciera Leonor.