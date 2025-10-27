Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El caso de los relojes robados de Iker Casillas: una empleada de hogar de máxima confianza, un plan de huida y la rapidez de la policía
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

El caso de los relojes robados de Iker Casillas: una empleada de hogar de máxima confianza, un plan de huida y la rapidez de la policía

Fue el propio futbolista quien denunció el cambiazo de cinco valiosas piezas el pasado 16 de octubre.

Mila Fernández
Mila Fernández
Iker Casillas, en una foto de archivo en 2023.Europa Press via Getty Images

Fue el pasado viernes cuando la Policía Nacional informaba de la detención de la empleada de hogar de Iker Casillas y de su marido como autores del robo de cinco relojes de alta gama al exfutbolista.

El propio Casillas presentó la denuncia el pasado 16 de octubre cuando descubrió que los relojes que tenía guardados en su vestidor eran réplicas de los modelos robados y no sus originales.

Afortunadamente, la rápida intervención del Grupo de Robos de la UDEV (Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta) ha permitido localizar a los ladrones y desarmar sus planes. Esto es lo que se sabe hasta ahora del robo de los relojes de Iker Casillas:

Dos relojes recuperados

Tal y como apuntan las pesquisas policiales, los relojes sustraídos de la casa de la urbanización La Finca donde reside el exportero fueron cambiados por falsificaciones poco a poco, para que su dueño no se diese cuenta. Las cinco piezas tendrían un precio de 200.000 euros, entre ellos un Rolex valorado en 50.000 euros.

La policía ha conseguido recuperar dos: uno en perfectas condiciones y el otro desmontado por piezas. Los agentes continúan la investigación para localizar los tres que aún no han sido recuperados.

Los dos detenidos

Una de las autoras del robo ha sido una empleada doméstica que trabaja con él desde hace años, incluso cuando aún estaba con Sara Carbonero. Era una persona de su máxima confianza.

El segundo detenido es su marido, un vigilante de seguridad de la exclusiva urbanización de La Finca.

La pareja fue arrestada el 21 de octubre, solo seis días después de la denuncia, de forma precipitada al saberse que pretendían abandonar el país de manera inminente.  

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Finalmente, los detenidos, acusados de un hurto agravado, quedaron en libertad bajo fianza, con medidas cautelares y sin pasaporte. El marido reconoció los hechos públicamente y en todo momento ha tratado de exculpar a su mujer: "El único culpable soy yo".

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco