El importante mensaje de Jessica Goicoechea tras ganar el juicio contra River Viiperi por violencia de género

El 27 de marzo de 2020, en pleno confinamiento, River Viiperi fue detenido en su casa de Barcelona por haber agredido presuntamente a la que entonces era su pareja, Jessica Goicoechea. El modelo fue puesto en libertad con cargos, y casi seis años después la justicia ha dado la razón a ella.

La influencer ha dado a conocer lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado un largo mensaje que todo el mundo debería leer por la importancia de sus palabras.

"'La verdad saldrá a la luz'. Una frase que llevo AÑOS escuchando en repetidas ocasiones y POR FIN puedo decir que 6 años más tarde, por fin, la verdad ha salido a la luz", comenzó Jessica Goicoechea.

Jessica Goicoechea, en un evento el 28 de octubre de 2024 en Madrid. GTRES

"Hoy la justicia ha hablado y una sentencia judicial ha reconocido los hechos. He ganado el caso de sin duda el peor episodio de mi vida. Violencia de género", añadió.

"Han sido seis años largos. Seis años de mucho silencio público, de procesos judiciales, de reconstrucción personal y de aprendizaje. Elegí callar durante todo este tiempo porque creía en los tiempos de la justicia y en la importancia de proteger mi paz mientras todo seguía su curso", ha explicado.

Denuncia haberse sentido muy cuestionada

"Hoy no escribo estas palabras desde el rencor. Las escribo desde el cierre. Pero también sobre todo desde la responsabilidad de dar visibilidad a algo que, por desgracia, muchas mujeres siguen viviendo. La violencia de género no siempre se ve desde fuera. A veces se duda, a veces se cuestiona, y muchas veces el camino para que la verdad sea escuchada es largo y doloroso", indicó la catalana.

"Espero que este mensaje pueda ayudar, aunque sea un poquito, a algunas mujeres y niñas que me escribieron cuando salió la noticia. A todas las mujeres que están atravesando algo parecido: Sé lo difícil que es denunciar, yo tardé una semana en hacerlo. Durante esos días sentí mucho juicio alrededor, dudas, comentarios, culpa e incluso PENA".

Jessica Goicoechea en el décimo aniversario de Netflix J.I.Viseras

"Y después de tomar la decisión, me sentí muy cuestionada por parte de quienes tenían que aplicar la ley. Desde fuera todo parece más fácil, pero es supercomprensible tomarse su tiempo. Es un proceso difícil, y ninguna debería ser juzgada por cuánto tarda en dar ese paso", dijo también Jessica Goicoechea.

La catalana finalizó de esta manera: "Vuestra voz y verdad importa. Porque ninguna más tengas que pasar por esto. Hoy cierro una etapa, y aunque nada pueda borrar lo vivido, nadie podrá tocar la verdad, mi dignidad, ni mi paz. Gracias de corazón a los que siempre estuvieron, apoyaron y creyeron en mí durante este proceso".