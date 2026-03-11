Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La cara oculta de instalar lockers de Amazon en el Metro de Madrid: "Si el pequeño comercio sobrevive es por los vecinos"
Sociedad
Sociedad

La cara oculta de instalar lockers de Amazon en el Metro de Madrid: "Si el pequeño comercio sobrevive es por los vecinos"

La Comunidad de Madrid impulsa la instalación de estas "taquillas inteligentes" que la oposición cuestiona, y que podría impactar también en el pequeño comercio.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
Imagen de archivo del Metro de Madrid.
Imagen de archivo del Metro de Madrid.Getty Images

Están en todos lados. A cada cuatro pasos, una pegatina en un escaparate lo advierte. "Punto de recogida". "Entrega tu paquete". "Envía desde aquí". El fenómeno por el que las grandes paqueteras han convertido a los pequeños comercios (y pronto, a tus vecinos) en una parte indispensable de su red logística de última milla ya se ha consolidado.

Las repartidoras consigue mejorar su tasa de entregas satisfactorias. Los clientes ya no temen que el paquete llegue justo cuando estaban fuera de casa. Los pequeños comercios, aunque a veces se ven sepultados en paquetes y le dedican más tiempo del que le gustarían a una actividad que no es la suya, agradecen que aumente la afluencia de potenciales clientes.

Parecería que este era un pacto en el que todos salían ganando. Pero el equilibrio podría verse un poco trastocado. La Comunidad de Madrid anunció hace escasos días que había comenzado a instalar las primeras taquillas inteligentes en el Metro de Madrid. Los famosos lockers ya presentes en todo tipo de infraestructuras y establecimientos, desde gimnasios a centros comerciales, aparcamientos o supermercados.

Según informó el Gobierno regional esta misma semana, las taquillas se desplegarán a lo largo y ancho de toda la línea 3 del suburbano madrileño. El propósito: contar con una red de 57 puntos de recogida con capacidad para gestionar "más de 3.000 paquetes diarios", con disponibilidad total "los 365 días del año durante todo el horario de funcionamiento del Metro".

Mientras algunas operadoras de mensajería reivindican en sus páginas web e incluso en campañas publicitarias cómo ser punto de entrega o recogida favorece al pequeño comercio, la llegada de más de estos armarios inteligentes podría acabar con este pequeño balón de oxígeno que habían recibido muchas pymes.

Un balón de oxígeno que en realidad eran las migajas de los gigantes del comercio electrónico, los mismos gigantes que han puesto a muchas tiendas de barrio en ese atolladero. Gigantes, además tecnológicos, que también están siendo señalados por el Gobierno de España y por otros países por cómo afectan a los más jóvenes.

Cuando el Gobierno de Ayuso decía que el Metro es solo para transportar personas

María Acín, secretaria general del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional, es contundente al respecto. "El uso del Metro para fines privados ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Se ha convertido en una plataforma en la que cualquiera que pague tendrá su espacio. Y no es que la línea 3 vaya precisamente vacía. Al final es quitarle espacio al usuario cuando el objetivo de Metro es transportar personas", critica en conversación con El HuffPost.

La parlamentaria lo resume en que se trata de "vender el Metro al mejor postor". "Nuestra pregunta, nunca contestada, es la siguiente: con esto Metro recibe ingresos, ¿cómo repercute en el servicio que se presta en los usuarios?". Para Acín, es clave que el actor sea privado y no público. Si los lockers fuesen de Correos "podríamos tener otras reticencias sobre el uso del espacio". "Pero no es el caso".

Sobre esto, la parlamentaria recuerda una anécdota. Más Madrid propuso en 2021 una proposición no de ley, y tiempo después una enmienda a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Querían que en la superficie de cada estación de metro se instalaran máquinas para que la gente pudiese reciclar. Recuperar el famoso ejemplo de devolver los cascos, las botellas vacías, con la salvedad de que en lugar de recibir monedas los usuarios podrían recibir descuentos en sus abonos de transporte.

No sería tampoco una experiencia pionera, de hecho. Suburbanos como el de Roma o Medellín ya han hecho experimentos similares, favoreciendo el reciclaje de envases en pos de un ahorro en los consumidores. Sin embargo, Acín recuerda que el Gobierno regional de la Comunidad les rechazó la propuesta, a pesar de ser planteada como un mero piloto.

"El Gobierno nos dijo que el Metro no estaba para esto: está para transportar personas". Este mes, sin embargo, se están instalando decenas y decenas de taquillas inteligentes.

"El pequeño comercio sobrevive por los vecinos"

Los puestos de entrega y recogida en los barrios por los que serpentea la línea 3 de Metro de Madrid son múltiples. Adquieren diversas formas. Fruterías, ultramarinos, textiles, ferreterías, locutorios, estancos. Precisamente un estanquero de la Plaza de Santa María de la Cabeza es conocido en la zona por su labor entregando y recepcionando envíos. En la puerta de su establecimiento ya hay un cartel: "El servicio de paquetería termina a las 19:30 horas".

Este estanquero explica a El HuffPost que para ser punto de entrega y envío es necesario ser "muy organizado". "Si no, te encuentras lo que te encuentras: locales en los que después es imposible que encuentren tu paquete". Concede que no saca mucho más que quince céntimos por envío entregado, pero comparte entre risas que "el tabaco tampoco da mucho más". 

Él no cree que la aparición de lockers en la línea 3 le vaya a quitar mucho negocio. "La gente prefiere el contacto humano". Él se saca unos 600 euros al mes. Eso sí, trabaja con hasta ocho agencias distintas simultáneamente. Pero a unas pocas calles de su estanco hay un pequeño locutorio. En la puerta de entrada hay otro cartel. "El servicio de paquetería, suspendido hasta nuevo aviso". No está la jefa y nadie dentro es capaz de explicar por qué.

Los nuevos lockers de la línea 3 tendrán capacidad para hasta 3.000 paquetes diarios: posiblemente siga siendo necesario contar con muchos pequeños comercios, que seguirán agradeciendo la afluencia de clientes. Pero María Acín, de Más Madrid, lanza un recordatorio. "El pequeño comercio sobrevive gracias a los vecinos".

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
MOSTRAR BIOGRAFíA

Mi trabajo no es solo contarte las noticias, sino explicarte cómo te afectan o por qué deberían importarte. Me verás escribiendo de todo, pero con especial debilidad por la política, lo social y lo tecnológico.



Andaluz cosecha del 92. Vamos, como Curro de la Expo de Sevilla. Nací en Algeciras pero he vivido y trabajado en Málaga, Ceuta y, desde hace ya unos cuantos años, Madrid. Estudié Periodismo en la Universidad de Málaga y tengo un Máster en Periodismo Multimedia Profesional por la Complutense de Madrid.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de lo que me echen: ya he vivido unos cuantos eventos históricos. Tengo, eso sí, especial sensibilidad por temas relacionados con cómo la tecnología impacta en la sociedad: ciberseguridad, nuevas tendencias, grandes plataformas. 

 

 

Por supuesto, siempre tengo un ojo puesto en lo que pasa en el Congreso y en el Consejo de Ministros para explicar cómo las decisiones que toman los políticos nos afectan en el día a día. Y el otro ojo puesto en la calle, donde siempre debe estar el periodismo.

  

Mi trayectoria

Graduado en Periodismo por la Universidad de Málaga, aprendí de nuevas narrativas digitales con un Máster de la Complutense de Madrid. Pero donde me he bregado y convertido en el periodista en el que soy ha sido trabajando durante más de diez años en medios locales, especializados y generalistas.

 

 

Hice periodismo de investigación en una revista local de Málaga, fui responsable de web en El Faro de Ceuta, cubriendo la última hora en la ciudad autónoma. Aprendí de economía y finanzas en Bolsamanía para dar después el salto a la edición española de Business Insider, donde me convertí en editor de Política y reportero de Ciberseguridad: siempre atento a la industria, siempre atento al conflicto. Ahí fue cuando gané el VII Premio de Periodismo de Ciberseguridad que da la empresa ESET.

 

Antes de llegar a El HuffPost asumí durante meses la responsabilidad de coordinar a un equipo de jóvenes periodistas en el diario La Razón. Y ahora estoy aquí, con ganas de ayudarte a comprender la actualidad como un especialista.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos