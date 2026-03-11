Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cuándo son los Oscars 2026 y dónde ver la gala
Cuándo son los Oscars 2026 y dónde ver la gala

Los Premios Oscar celebran su 98ª edición y podrás ver la gala en directo desde España.

Enrique Fernández
Los premios Oscar son este domingo 15 de marzo
Los Premios Oscar celebran su 98º ediciónGETTY IMAGES

Se acerca una de las fechas más esperadas por los amantes del cine. Los Premios Oscar celebran su 98ª edición en una gala que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El evento es el domingo 15 de marzo, aunque si lo ves en España vas a trasnochar, ya que por la diferencia horaria respecto a Estados Unidos será en la madrugada del 15 al 16 de marzo.

Este año puede haber una mayor expectación entre los cinéfilos españoles. Sirat, el largometraje de Oliver Laxe, está nominado a Mejor Película Internacional. Además, Javier Bardem tendrá protagonismo en la gala, ya que será el encargado de repartir una de las estatuillas. 

Una de las películas más destacadas en esta edición es Los pecadores, que ha sido nominada en 16 categorías (la más nominada en la historia de los Oscars). También sobresale Una batalla tras otra, con 13 nominaciones. 

El presentador será el humorista Conan O'Brien, aunque en la gala van a participar las personalidades más conocidas del séptimo arte: Robert Downey Jr, Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow y Adrien Brody son algunas de ellas. 

Una novedad de interés es la recuperación de una categoría: mejor dirección de casting, que llevaba 25 años fuera de los Oscars.

Son muchos los alicientes para disfrutar de la gala. Para ello debes conocer el horario exacto de los Premios Oscar y cómo seguirlo.

A qué hora empiezan los Oscars

Los Premios Oscar empiezan a las 19.00 (hora de la costa oeste de Estados Unidos). En España será en la madrugada del domingo 15 al lunes 16 de marzo. La retransmisión arrancará en torno a las 23.00 hora española, momento en el que se hará un previo para los espectadores. 

La entrega de premios empezará entre las 00:00 y la 01:00 del ya lunes 16 de marzo. La gala no tiene una duración fija, pero suele prolongarse entre 3 y 4 horas. 

Dónde ver la gala de los Premios Oscar

Puedes ver la retransmisión en directo a través de Movistar +. Han abierto un canal en exclusiva para emitir los premios: Oscar por M+. 

Si eres abonado de la plataforma podrás ver el evento al completo, es decir, tanto la alfombra roja como los premios. La emisión dispone de comentarios en directo y análisis de los candidatos favoritos, además de los momentos más destacados de la gala, como las actuaciones musicales.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor del HuffPost España y mi objetivo es contar de manera precisa al lector los temas que más le pueden interesar en el día a día.

 

Sobre qué temas escribo

Mi trabajo no se enfoca en una sola temática, sino que exploro diferentes ramas: política, sociedad, economía, curiosidades... Cualquier asunto que sea importante para el lector y que despierte su curiosidad. Trato de mantener un enfoque directo, dando mucho peso al contexto y aportando todos los detalles para que la información sea certera.

  

Mi trayectoria

Nací en Málaga en 1992 y me marché a Madrid en 2010 para estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Hice las prácticas en El Mundo y posteriormente formé parte del equipo de Business Insider España. Allí publiqué artículos sobre pensiones, impuestos, trabajo, empresas y política.

 

La literatura y el teatro son mis grandes pasiones. Dedico mi tiempo libre a leer y a actuar en una compañía que me ha dado grandes alegrías. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

