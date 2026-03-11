Cuándo son los Oscars 2026 y dónde ver la gala

Se acerca una de las fechas más esperadas por los amantes del cine. Los Premios Oscar celebran su 98ª edición en una gala que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El evento es el domingo 15 de marzo, aunque si lo ves en España vas a trasnochar, ya que por la diferencia horaria respecto a Estados Unidos será en la madrugada del 15 al 16 de marzo.

Este año puede haber una mayor expectación entre los cinéfilos españoles. Sirat, el largometraje de Oliver Laxe, está nominado a Mejor Película Internacional. Además, Javier Bardem tendrá protagonismo en la gala, ya que será el encargado de repartir una de las estatuillas.

Una de las películas más destacadas en esta edición es Los pecadores, que ha sido nominada en 16 categorías (la más nominada en la historia de los Oscars). También sobresale Una batalla tras otra, con 13 nominaciones.

El presentador será el humorista Conan O'Brien, aunque en la gala van a participar las personalidades más conocidas del séptimo arte: Robert Downey Jr, Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow y Adrien Brody son algunas de ellas.

Una novedad de interés es la recuperación de una categoría: mejor dirección de casting, que llevaba 25 años fuera de los Oscars.

Son muchos los alicientes para disfrutar de la gala. Para ello debes conocer el horario exacto de los Premios Oscar y cómo seguirlo.

A qué hora empiezan los Oscars

Los Premios Oscar empiezan a las 19.00 (hora de la costa oeste de Estados Unidos). En España será en la madrugada del domingo 15 al lunes 16 de marzo. La retransmisión arrancará en torno a las 23.00 hora española, momento en el que se hará un previo para los espectadores.

La entrega de premios empezará entre las 00:00 y la 01:00 del ya lunes 16 de marzo. La gala no tiene una duración fija, pero suele prolongarse entre 3 y 4 horas.

Dónde ver la gala de los Premios Oscar

Puedes ver la retransmisión en directo a través de Movistar +. Han abierto un canal en exclusiva para emitir los premios: Oscar por M+.

Si eres abonado de la plataforma podrás ver el evento al completo, es decir, tanto la alfombra roja como los premios. La emisión dispone de comentarios en directo y análisis de los candidatos favoritos, además de los momentos más destacados de la gala, como las actuaciones musicales.