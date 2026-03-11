Lo que le ocurre al pedir la cuenta en un restaurante empieza a ser alarmante: "Se nos está yendo la pinza en Madrid"

Cocituber ha ido a comer a un restaurante asturiano ubicado en Madrid y se ha quedado un poco sin palabras al ver los precios. A pesar de que la comida estaba buena —ha puesto un 6,9 sobre 10 a su experiencia— no ha pasado por alto que, por ejemplo, ha tenido que pagar 3,50 por un café descafeinado.

"Estoy en uno de los templos de la fabada de Madrid", ha comentado el creador de contenido donde ha probado fabada de callos y fabada de rabo de toro, dos platos que le han fascinado.

Antes, de entrante, le han puesto una tortilla de callos de invitación, unos bollos preñados a modo de aperitivo. Ya por su cuenta ha pedido chorizo a la sidra, un cachopo que le ha parecido "increíble".

"El restaurante de calidad de puta madre, el precio un poquito elevado, pero bueno, es lo que hay", ha explicado mientras degustaba estos platos.

Los postres y la cuenta

A la hora de los postres ha pedido unas milhojas, un plato que ha definido como "increíblemente grande" y un arroz con leche algo peculiar ya que está hecho fino y caramelizado por encima.

"La nota del restaurante de hoy es un 6,9. Le podría poner un 7 pero me parece un poquito más caro algunas cosas", ha sentenciado antes de que le trajesen la cuenta con el monto.

En total ha pagado 125,50 euros y, como se puede ver en el ticket, ha pagado 3,50 por un café descafeinado, otros 3,50 euros por un poleo menta y 8,25 por el servicio de pan y postre.

"Se nos está yendo la pinza en Madrid pero bien", ha dicho el creador de contenido sobre el precio del café. Si Cocituber le pone un 6,9 al local, el resto de los usuarios le han puesto un 4,3 en Google sobre 5 con más de 6.000 reseñas.