Alba Barbero, experta en ciclo menstrual: "Hemos normalizado que cada mes cuando tengamos la menstruación tengamos dolor"

Muchas mujeres que sufren el síndrome premenstrual (SPM) pueden llegar a padecer algunos síntomas físicos y emocionales que pueden alterar, entre otras cuestiones, su estado anímico y emocional. Ante esta situación, algunas pueden llegar a preguntarse si el dolor menstrual es algo normal o es evitable.

Pues bien, para la experta en ciclo menstrual Alba Barbero, quien ha participado en el podcast ENFAF, la respuesta es clara: se trata de algo evitable, aunque por desgracia hemos normalizado.

"Es evitable y normal. Normal porque lo hemos normalizado. Hemos normalizado que cada mes cuando tengamos la menstruación tengamos dolor. Yo he tenido dolor incapacitante, invalidantes, tirada en la cama, no moverme... Eso era que no se lo deseo a nadie porque era horror", señala la especialista, que explica que ella misma ha pasado por todo ello.

"Nadie te entiende, nadie comprende, nadie te apoya. Resulta que eres la loca que se queja cada mes. Eso da pena, da mucha pena. Tú te crees que no estás bien. Y yo terminé con ansiolíticos porque pensaba que no estaba bien. Tener que pasar eso no es normal", agrega Barbero, quien cree que no se deben normalizar este tipo de afecciones.

"No normalices el hecho de tener insomnio, no normalices el hecho de tener tantísimo dolor incapacitante aunque sea un día", subraya. Para mejorar este tipo de dolores, la experta recomienda entrenar, tomar el sol, hidratarse, optar por una dieta antiinflamatoria o evitar el consumo de alcohol.

Y es que, tal y como explica Barbero, la regla guarda bastante relación con los hábitos que mantenemos. "Yo se si he hecho las cosas bien por la menstruación que tengo", setencia la experta, que también recomienda adaptar su rutina y hábitos en función de las circunstancias, necesidades y de la época del año en la que nos encontremos.

Síntomas del síndrome premenstrual

El SPM suele ocurrir una semana antes de que la regla baje, provocando diversos síntomas que pueden ser tanto físicos como emocionales. Entre ellos se encuentran: