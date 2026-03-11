Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Le raya sin querer el coche a su vecino, le deja una nota para arreglarlo y la reacción de él no tiene precedentes: deja perpleja a media España
Le raya sin querer el coche a su vecino, le deja una nota para arreglarlo y la reacción de él no tiene precedentes: deja perpleja a media España

El asunto ha acabado en juicio. 

Varios coches, aparcados en un garaje.
Varios coches, aparcados en un garaje.Getty Images

La reacción furibunda que ha tenido una persona después de que su vecina le rayase el coche y le dejase una nota para arreglarlo de forma amistosa ha provocado multitud de reacciones en las redes sociales, donde muchos han expresado su sorpresa.

El caso lo ha dado a conocer la popular cuenta @LiosdeVecinos, especializada en rifirrafes entre gente que convive en la misma comunidad. Ahí, la persona afectada expone su caso.

"Le rayé el coche a mi vecino y le dejé una nota para hacer un parte y él, en lugar de aceptar el parte amistoso, me denunció a la Policía y, además, instaló dos barandillas en su plaza que me impiden abrir la puerta", cuenta.

"Hemos hecho un juicio penal"

Junto a ese mensaje hay varias fotos que muestran lo que dice y añade que, además, el hombre ha instalado dentro de su vehículo una cámara que graba. 

"Hemos hecho un juicio penal porque él se inventó que la rayada había sido adrede. Evidentemente salí absoluta porque está más que demostrado que fue sin querer, pero aún así él no se baja del burro y no quiere quitar las barandillas. Ahí llevan cuatro meses", especifica esa persona. 

Reacciones a favor y en contra del vecino

En las reacciones, hay quien se ha puesto del lado del vecino. Por ejemplo, una persona justifica: "Estaría cansado de tener todos los dias el coche marcado 'sin querer' porque la vecina de plaza no tiene cuidado al abrir la puerta".

"Ni siquiera ha usado la mitad de la línea, no te debería impedir nada, ya que tú no deberías invadir su plaza con la puerta", apunta otro.

En cualquier caso, la mayor parte de los comentarios son de usuarios perplejos por la actitud del hombre. "La gente está fatal. A todo riesgo y ya… chill", dice un usuario. "Es bastante fácil, díselo al administrador de la finca y si no las quita a denunciar", apunta otro. 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

