Le raya sin querer el coche a su vecino, le deja una nota para arreglarlo y la reacción de él no tiene precedentes: deja perpleja a media España

La reacción furibunda que ha tenido una persona después de que su vecina le rayase el coche y le dejase una nota para arreglarlo de forma amistosa ha provocado multitud de reacciones en las redes sociales, donde muchos han expresado su sorpresa.

El caso lo ha dado a conocer la popular cuenta @LiosdeVecinos, especializada en rifirrafes entre gente que convive en la misma comunidad. Ahí, la persona afectada expone su caso.

"Le rayé el coche a mi vecino y le dejé una nota para hacer un parte y él, en lugar de aceptar el parte amistoso, me denunció a la Policía y, además, instaló dos barandillas en su plaza que me impiden abrir la puerta", cuenta.

"Hemos hecho un juicio penal"

Junto a ese mensaje hay varias fotos que muestran lo que dice y añade que, además, el hombre ha instalado dentro de su vehículo una cámara que graba.

"Hemos hecho un juicio penal porque él se inventó que la rayada había sido adrede. Evidentemente salí absoluta porque está más que demostrado que fue sin querer, pero aún así él no se baja del burro y no quiere quitar las barandillas. Ahí llevan cuatro meses", especifica esa persona.

Reacciones a favor y en contra del vecino

En las reacciones, hay quien se ha puesto del lado del vecino. Por ejemplo, una persona justifica: "Estaría cansado de tener todos los dias el coche marcado 'sin querer' porque la vecina de plaza no tiene cuidado al abrir la puerta".

"Ni siquiera ha usado la mitad de la línea, no te debería impedir nada, ya que tú no deberías invadir su plaza con la puerta", apunta otro.

En cualquier caso, la mayor parte de los comentarios son de usuarios perplejos por la actitud del hombre. "La gente está fatal. A todo riesgo y ya… chill", dice un usuario. "Es bastante fácil, díselo al administrador de la finca y si no las quita a denunciar", apunta otro.