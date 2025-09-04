El miedo de la princesa Leonor que complica su formación militar en la Academia del Aire y cómo lucha contra él

La princesa Leonor observando un casco en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier.

La formación militar es necesaria para la princesa Leonor porque cuando sea reina de España será también capitana general de los tres ejércitos. Mientras la infanta Sofía pudo decidir y optó por no recibir instrucción militar, la princesa de Asturias no tuvo opción. Sin embargo, lo aceptó de buena gana, o al menos eso ha expresado siempre.

Después de completar su paso por el Ejército de Tierra y por la Armada, que incluyó un exigente crucero de instrucción a borde del Juan Sebastián de Elcano y maniobras con fuego real en la fragata Blas de Lezo, la princesa Leonor ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, en la que se instaló el 1 de septiembre de 2025.

La princesa Leonor en su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, el 1 de septiembre de 2025. GTRES

Allí se le vio con el uniforme azul del Ejército del Aire, del que no tardó en despojarse para enfundarse el mono de vuelo verde salvia. Allí, como toda una princesa Top Gun, se acercó a los hangares junto al jefe de instructores del Ala 792, Alberto Guzmán, que le fue explicando cómo iba todo.

La prensa allí congregada le preguntó si le imponía aprender a volar, ante lo que ella sonrió y contestó: "Con ganas de aprender, pero poco a poco". Y ni corta, ni perezosa, se subió a un Pilatus PC-21, avión de entrenamiento de fabricación suiza que utiliza el Ejército del Aire. Evidentemente no voló, pero sí tomó nota de las explicaciones y se le vio cómoda tanto subida al avión, como practicando en el simulador.

La princesa Leonor montada en un Pilatus PC-21 junto a su instructor en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. Jesus Briones

Pero... ¿estaba realmente cómoda? Aunque parecía que sí, según Núria Marín no tanto. "Este va a ser un curso especialmente un poco complicado para la princesa porque le da miedo volar". Para que se fuera quitando ese temor, a principios de 2025 le llevaron a la Academia de San Javier "para que pudiera probar y para que se tranquilizara un poco", contó la periodista en su cuenta de Instagram.

Le va a entrenar una teniente

Después de una primera toma de contacto, se le habría quitado un poco el miedo, pero todavía tiene un poco más de ayuda para que las cosas le vayan mejor, coja más confianza, y a lo largo del curso aprenda a pilotar ella sola un Pilatus.

La princesa Leonor subida a un avión Pilatus PC-21 en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier. Jesus Briones

De este modo, de acuerdo con Marín, le va a entrenar "una teniente que es la primera piloto de Eurofighter", y lo va a hacer de forma exclusiva. Además, "va a tener su propio avión Pilatus con mecánicos específicos para su avión". Este privilegio sería por seguridad. Y es que aunque se repite que es una alumna más y como tal se le trata, no hay que olvidar que es la princesa de Asturias.