La infanta Sofía irá directamente a la universidad y no recibirá formación militar, según '¡Hola!'

El 29 de abril la infanta Sofía, la hija menor de los reyes Felipe y Letizia, alcanza la mayoría de edad. Poco después, a finales de mayo, se graduará de Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, por lo que está presente la duda de qué hará a continuación.

En el caso de su hermana Leonor, por su papel de heredera al trono, estaba claro que recibiría tanto formación militar –ahora mismo cursa su segundo año– como universitaria, pero Sofía no tiene obligación como tal de pasar por el Ejército.

Se espera que en las próximas semanas la Casa Real haga pública cuál será la hoja de ruta de la infanta. La revista ¡Hola! ha adelantado su portada a este martes con una primicia en la que asegura que Sofía no seguirá la misma trayectoria que su hermana.

No hay confirmación oficial, pero la cabecera afirma que, según sus informaciones, "no recibirá formación militar": "Es su decisión. Sopesó ingresar en el Ejército de Tierra y recibir un curso de piloto de helicópteros (Academia de Aviación del ET), pero finalmente habría optado por empezar una carrera universitaria".

Vanitatis, por su lado, recoge que según la Casa Real "no se contempla la posibilidad de una formación militar para ella" y "aún se están considerando opciones" de cara al año que viene, motivo por el cual no se ha proporcionado más información.

Según la revista del saludo, "fuentes cercanas a la familia" apuntan que la idea es que se vaya a estudiar al extranjero, probablemente a Estados Unidos: "Es la única manera de que pueda disfrutar de una seguridad y de una privacidad que no podría tener en España".

Acerca de en qué ámbito centrará sus estudios, ¡Hola! afirma que le interesan Relaciones Internacionales o las carreras científico-tecnológicas (STEM).

Por ahora, habrá que esperar a que Zarzuela anuncie de manera oficial los planes para el futuro cercano de la infanta.