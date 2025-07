El plan de Leonor y Sofía en Gijón al reencontrarse después de seis meses sin verse

La princesa Leonor llegó a Gijón este jueves 3 de julio para volver a embarcarse en el Juan Sebastián Elcano y antes de poner rumbo a su última parada, Marín, la heredera ha podido disfrutar de algunos planes en la ciudad asturiana con una presencia inesperada: la de la infanta Sofía.

La hija pequeña de Felipe y Letizia se graduó en Gales hace unas semanas y estaba por ver cuándo se reencontraría con su hermana, a la que no veía desde las vacaciones de Navidad. Ese reencuentro se ha producido ahora, pero ha sido un plan privado que no ha formado parte de la agencia oficial y del que la casa real no ha informado.

De hecho, ha sido un restaurante de Gijón el que ha informado de la presencia de Sofía en Asturias. En una publicación en Instagram, el establecimiento La Casona de Jovellanos ha compartido una imagen de una de las responsables del negocio junto a Leonor y Sofía.

"Nuestra querida Luisa de La Casona de Jovellanos compartiendo una instantánea con la Princesa de Asturias, Doña Leonor, y la Infanta Doña Sofía. Una imagen que habla de respeto, cercanía y emoción", dice el texto que acompaña la fotografía.

En la imagen, la princesa de Asturias aparece con el uniforme de guardamarina y la infanta Sofía con una camisa blanca, vaqueros y deportivas.

"Gracias por su simpatía, por su amabilidad… y por dejarnos formar parte de un recuerdo tan valioso. 🙏💙 Gijón, su gente y nuestra casa no olvidarán este día. 😉", añaden desde el restaurante en la publicación.