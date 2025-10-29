Países Bajos pasa página a la era Wilders: Rob Jetten toma el relevo tras la debacle ultraderechista

El partido liberal progresista D66 ha ganado las elecciones generales en Países Bajos, según los sondeos a pie de urna difundidos este miércoles, que apuntan a una victoria con 27 escaños frente a los 25 del Partido por la Libertad (PVV) del ultraderechista Geert Wilders.

El resultado abre la puerta a la formación de un nuevo Gobierno encabezado por Rob Jetten, de 38 años, que se convertiría en el primer ministro más joven en la historia del país. “Millones de neerlandeses hoy han pasado página y han dicho adiós a la política del odio”, ha proclamado ante sus seguidores entre cánticos de “Yes, we can”.

El desplome del PVV, que en 2023 había ganado por primera vez los comicios, deja en entredicho la continuidad de Wilders, quien ha reconocido su decepción y ha admitido que su partido “probablemente no formará parte del próximo Gobierno”.

La izquierda verde-laborista (GroenLinks–PvdA), liderada por el excomisario europeo Frans Timmermans, ha caído de 25 a 20 escaños, lo que ha llevado a su dimisión como líder del bloque progresista.

Con 76 escaños necesarios para la mayoría, D66 necesitará una amplia coalición para gobernar. Los analistas apuntan a un posible pacto con los democristianos (CDA), los liberales conservadores (VVD) y la propia alianza verde-laborista. Las negociaciones podrían prolongarse durante meses, en un país acostumbrado a los equilibrios de poder y a las largas rondas de consenso.