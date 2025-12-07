El príncipe Enrique compara a su familia con esta popular serie de televisión, excepto por un detalle: "tenía menos drama"

El príncipe Enrique lo ha vuelto a hacer. En un discurso en 65º Almuerzo Anual de Navidad del British-American Business Council, el duque de Sussex ha comparado a su familia con la trama de la icónica Downton Abbey. De este modo, quiso lanzar una broma sobre "el drama" que supone formar parte de la familia real del Reino Unido. Todo es igual, menos por una cosa: la serie televisiva "tenía menos drama".

"A veces la gente pregunta si crecer con la familia real fue un poco como en Downton Abbey de Julian Fellowes", comenzó el príncipe Enrique en unas declaraciones recabas por la revista People. "Sí, pero solo uno de esos mundos está lleno de drama, intriga, cenas elaboradas y matrimonios con estadounidenses, y el otro es una serie de televisión", bromeó.

El duque de Sussex señalo que se trataba la primera fiesta de Navidad a la que asistía como invitado de honor en "un tiempo". Por ello, quiso aprovechar su intervención para calificar su vida en Estados Unidos como ciudadano británico. "Para mí, ser británico no se trata de dónde te sientes físicamente, sino de lo que representas", aseguró. Pero hay un día que le ha marcado especialmente: la celebración del 4 de julio. "Es un mundo nuevo para mí, celebrando la independencia de Gran Bretaña, y más concretamente, la independencia de mi tataratatarabuelo".

Pero más allá de su familia y de su nueva vida en California, el príncipe apunto a las políticas migratorias de Donald Trump al hablar sobre el próximo mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. De este modo, bromeó diciendo que esperaba con ganas recibir a sus compatriotas británicos de "al otro lado del Atlántico" para el evento, siempre que pasaran "la aduana" y "pasaran el ICE".

El discurso de Harry llega tras una aparición sorpresa en el programa de televisión The Late Show de la CBS el pasado 3 de diciembre. Fue durante entrevista cuando el presentador bromeó diciendo que se había perdido buscando una audición para interpretar a un príncipe en una comedia romántica navideña. El duque lo tuvo claro: "Vosotros, los americanos, estáis obsesionados con las películas navideñas y claramente estáis obsesionados con la realeza, así que ¿por qué no?".