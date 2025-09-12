El príncipe Harry visita Ucrania tras su encuentro con Carlos III: "Es fácil perder la sensibilidad ante lo que ha estado sucediendo"

El príncipe Harry en uno de los encuentros de la Fundación Invictus.

Además del encuentro con su padre, Carlos III, el príncipe Harry ha realizado una visita sorpresa a Kiev de la mano de la Fundación Invictus, tal y como ha informado en exclusiva The Guardian, con el objetivo de ofrecer nuevas medidas y ayudas para los heridos de la guerra, de los que 130.000 ya tienen discapacidades permanentes.

En declaraciones exclusivas al citado medio, Harry ha asegurado que "no podemos detener la guerra, pero lo que sí podemos hacer es hacer todo lo posible para contribuir al proceso de recuperación".

"Podemos seguir humanizando a las personas involucradas en esta guerra y lo que están viviendo. Tenemos que tenerlo presente. Espero que este viaje ayude a que la gente lo comprenda, porque es fácil perder la sensibilidad ante lo que ha estado sucediendo", detalló el duque de Sussex.

Según ha relatado The Guardian, el duque de Sussex fue invitado a la ciudad ucraniana por el gobierno ucraniano, concretamente por Olga Rudnieva, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Trauma Superhumans en Leópolis, a la que conoció en Nueva York.

Durante su visita, además de su encuentro con 200 veteranos de guerra, tiene previsto visitar el Museo Nacional de Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial y se previsiblemente tendrá una reunión con la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

Se trata de la segunda visita a Ucrania por parte del duque de Sussex este 2025, ya que se trasladó al país el pasado mes de abril, cuando visitó Leópolis para visitar precisamente la sede del Centro Superhumans, donde se realizaban prótesis, cirugía reconstructiva y ayuda psicológica gratuita a civiles y militares heridos por la guerra.

En ambas ocasiones lo ha hecho como presidente de la Fundación Invictus, encargados de organizar los Invictus Games, donde Ucrania participa desde el año 2017. "El término encarna el espíritu de lucha de los hombres y mujeres participantes, así como su motivación para seguir adelante con sus vidas, ganar un nuevo lugar en la vida y no dejarse definir por el trauma que han sufrido", declara la organización.

El esperado reencuentro con Carlos III

Después de meses de rumores, por fin se dio el reencuentro entre el príncipe Harry y Carlos III. El 10 de septiembre dos días después de la llegada a Reino Unido del duque de Sussex, ambos se encontraron en Clarence House durante algo menos de una hora coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Isabel II, el pasado día 8.

No se veían desde febrero de 2024 y fue precisamente ese día, tras varios compromisos de ambos y la estancia del monarca en Balmoral, cuando se alinearon los astros para un breve encuentro de 55 minutos. No obstante, el acercamiento entre representantes de Harry y de su padre ya se había producido meses antes.

Aunque no se habla en ningún momento de reconciliación, sí que todo apunta a un acercamiento entre ambos, que no se está produciendo con el príncipe Guillermo

Se ha obrado el milagro: Carlos III y el príncipe Harry se reúnen en Clarence House después de año y medio sin verse El deshielo era real y padre e hijo se han vuelto a ver las caras en suelo británico en lo que parece ser un importante acercamiento.